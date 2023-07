किसी भी इलेक्ट्रिक कार को लेने से पहले एक बार बजट को सलेक्ट जरूर करें। कार खरीदने के साथ -साथ आपको ये देखना है कि आपके घर ऑफिस या दुकान के पास ईवी चार्ज करने के लिए फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन है।नई ईवी खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं लेकिन आपका बजट कम है तो आपको कई बातों का ख्याल रखना चहिए।

Keep these things in mind before buying an electric car

नई दिल्ली,ऑटो डेस्क। भारत सहित दुनियाभर में प्रदूषण को कम करने के लिए लोग इलेक्ट्रिक वाहन का इस्तेमाल कर रहे हैं। देश में इलेक्ट्रिक कार की डिमांड दिन पर दिन काफी तेजी से बढ़ते जा रही है। क्या आप भी अपने लिए एक नई ईवी खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं लेकिन आपका बजट कम है तो आपको कई बातों का ख्याल रखना चहिए। कितनी है रेंज इसका रखें अधिक ख्याल जब भी आप अपने लिए एक नई इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि ये रेज कितना देती है। अगर आप अपनी इलेक्ट्रिक कार से जा रहे और वो रेज कम देती है तो आपको बीच रास्ते में आपको कई परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए कार लेने से पहले रेंज का ख्याल जरुर रखें। पावर पेट्रोल कार या डीजल कार के मुकाबले इलेक्ट्रिक कार में पिकअप काफी तेज होता है। इसके साथ ही इंजन वाली कार या एसयूवी के मुकाबले आवाज भी नहीं आती है। बाजार में कई ऑप्शन के साथ कारें मौजूद है। इनमें कुछ कम क्षमता की मोटर के साथ आती हैं और कुछ कम क्षमता की मोटर के साथ आती हैं जो काफी दमदार मोटर के साथ आती है। कीमत किसी भी इलेक्ट्रिक कार को लेने से पहले एक बार बजट को सलेक्ट जरूर करें। भारतीय बाजार में आमतौर पर आठ लाख की कीमत से इलेक्ट्रिक कार उपलब्ध है। चार्जर कार खरीदने के साथ -साथ आपको ये देखना है कि आपके घर , ऑफिस या दुकान के पास ईवी चार्ज करने के लिए फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन है। इसके साथ ही अगर आपके शहर में ईवी को चार्ज करने का ऑप्शन कम है तो आपको एक बार इसे खरीदने से पहले विचार करना चाहिए वरना बाद में आपको कई परेशानी का सामना करना पडता है।

Edited By: Ayushi Chaturvedi