ईवी सेगमेंट में TATA का चला जादू, 85 परसेंट से अधिक की सालाना बढ़ोतरी हुई

ईवी सेगमेंट में TATA का चला जादू

नई दिल्ली,ऑटो डेस्क। भारतीय बाजार में ईवी की डिमांड दिन पर दिन काफी तेजी से बढ़ते जा रही है। इसके कारण इलेक्ट्रिक कार का दायरा काफी तेजी से बढ़ते जा रहा है और समय के साथ पैसेंजर व्हीकल मार्केट शेयर में ईवी की भागीदारी बढ़ रही है। जहां मई 2023 में ईवी का मार्केट शेयर का 2.5 परसेंट था, वहीं जून 2023 कंपनी ने 5.6 परसेंट की सेल की थी। आजकल लोग कार खरीदने से पहले एक बार ईवी को जरूर देख रहे हैं। ईवी सेक्टर में कई कंपनियां भी शामिल - एमजी, महिंद्रा, सिट्रोएन, बीवाईडी, हुंडई, बीएमडब्ल्यू, वॉल्वो, किआ और मर्सिडीज, ऑडी है। टाटा मोटर्स रही आगे जून 2023 की टॉप सेलिंग कार कंपनी की बात करें तो फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन (FADA) द्वारा जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक, पहले नंबर पर टाटा मोटर्स है,जिसकी नेक्सॉन ईवी प्राइम , नेक्सॉन ईवी मैक्स , टियागो ईवी और टिगोर ईवी की कुल मिलाकर 5346 यूनिट सेल हुई है। टाटा की ईवी की ब्रिकी में 85 परसेंट से अधिक की सालाना बढ़ोतरी हुई है। जो मंथली सेल 8 फीसदी घटी है। दूसरे नंबर एमजी मोटर है। जिसने बीते महीने कुल 1114 इलेक्ट्रिक कारें बेची गई है। हाल के दिनों में एमजी ने भारत की सबसे सस्ती ईवी लॉन्च की है। तीसरे नंबर पर महिंद्रा रही कंपनी ने कुल 392 कारों की सेल की थी। चौथें नंबर पर सिट्रोएन है ईवी के सेल की बात करें तो चौथें नंबर पर सिट्रोएन है। कंपनी ने कुल 325 कारों की सेल की गई है। इसका बाद चाइनीज कंपनी बीवाईडी है जिसने 181 कारें सेल की है। छठे नंबर पर हुंडई है, कंपनी ने जून में 158 कारों की सेल की है। किआ मोटर्स ने 37 कारों की सेल की है। इसके साथ ही मर्सिडीज ने 32 कारों की सेल की है। बाकी कंपनियों ने कुल मिलाकर 10 कारों की सेल की है।

Edited By: Ayushi Chaturvedi