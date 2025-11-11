कार स्टार्ट करने के बाद तुरंत चलाते हैं तो हो जाएं सावधान, हो सकता है बड़ा नुकसान
अक्सर लोग अपनी कार स्टार्ट करने के तुरंत बाद ही कार को चलाने लगते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि ऐसा करने से कार को कितना नुकसान हो सकता है। इस तरह की गलत आदत को दूर रखकर कार को उम्र को कैसे बढ़ाया जा सकता है। आइए जानते हैं।
ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। भारत में लोग बड़ी संख्या में कार का उपयोग करते हैं। लेकिन इनमें से अधिकांश लोग इस बात को नहीं समझते कि कार को स्टार्ट करने के तुरंत बाद नहीं चलाना चाहिए। ऐसा करने से किस तरह के नुकसान हो सकते हैं। यह बुरी आदत कार को कितना गंभीर नुकसान पहुंचा सकती है और इससे कैसे बचा जा सकता है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।
इंजन को होता है नुकसान
अगर आप भी अपनी कार स्टार्ट करने के तुरंत बाद चलाने लगते हैं तो इससे आपकी कार के इंजन को लंबे समय में बड़ा नुकसान हो सकता है। इंजन को छोटे बड़े कई पार्ट्स को मिलाकर बनाया जाता है। इसलिए अगर एक बार किसी पार्ट में खराबी आ जाती है तो फिर उससे दूसरे पार्ट के भी खराब होने का खतरा बढ़ जाता है।
तापमान में आती है कमी
जब कार को स्टार्ट किया जाता है इंजन का तापमान कम होता है और स्टार्ट होने के कुछ समय बाद तक भी इंजन का तापमान सामान्य नहीं होता। इस स्थिति में अगर कार को स्टार्ट करते ही चलाया जाता है तो भी इंजन के कम तापमान के कारण लंबे समय में नुकसान हो जाता है।
इंजन ऑयल पहुंचने में होती है देरी
जब भी कार को स्टार्ट किया जाता है तो इंजन ऑयल पूरे इंजन में घूमने लगता है। लेकिन इसमें कुछ समय लगता है। इसलिए अगर स्टार्ट करने के तुरंत बाद कार चलाई जाती है तो इंजन तक ऑयल सही तरह से न पहुंचने के कारण भी नुकसान होता है।
करें यह काम
अगर आप चाहते हैं कि आपकी कार बिना किसी परेशानी लंबे समय तक आपके साथ रहे तो फिर कभी भी कार को स्टार्ट करने के तुरंत बाद चलाना नहीं चाहिए। ऐसा करने की जगह आप कार स्टार्ट करने के बाद करीब एक से दो मिनट तक रुके और जब कार का तापमान सामान्य होने लगे तो ही कार को चलाना चाहिए। इससे न सिर्फ इंजन के पार्ट कम घिसते हैं बल्कि इंजन ऑयल सही तरह से घूमकर इंजन की उम्र को बढ़ाने में मदद करता है।
