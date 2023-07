डीजल कार का ऐसे रखें ख्याल, पुरानी गाड़ी भी चले सालों-साल, यहां पढ़ें काम के टिप्स

डीजल इंजन कार पेट्रोल इंजन कारों से अधिक जल्दी गर्म होती है इसलिए समय -समय पर डीजल इंजन कार के इंजन में कूलेंट की मात्रा की जांच करना भी जरुरी होता है।आपको बता दें पेट्रोल से अधिक डीजल कारों की देखभाल करना पड़ता है। इसका कारण है कि डीजल इंजन अधिक पावरफुल होता है।चलिए आपको इसके बारे में अधिक जानकारी देते हैं। (जागरण फोटो)

डीजल कार का ऐसे रखें ख्याल, पुरानी गाड़ी भी चले सालों-साल

नई दिल्ली,ऑटो डेस्क। भारतीय बाजार में तेजी से इलेक्ट्रिक वाहन और हाइब्रिड का चलन बढ़ते जा रहा हो, लेकिन अभी भी कई लोगों के पास डीजल कारें हैं और लोग इसे पसंद भी अधिक करते हैं। आपको बता दें, पेट्रोल से अधिक डीजल कारों की देखभाल करना पड़ता है। इसका कारण है कि डीजल इंजन अधिक पावरफुल होता है। इसलिए कंपनी डीजल इंजन कारें पेट्रोल इंजन कारों से कुछ महंगी होती है। चलिए आपको बताते हैं आप कैसे इसका ख्याल रख सकते हैं। समय पर बदलें कूलेंट डीजल इंजन कार पेट्रोल इंजन कारों से अधिक जल्दी गर्म होती है, इसलिए समय -समय पर डीजल इंजन कार के इंजन में कूलेंट की मात्रा की जांच करना भी जरुरी होता है। अगर कूलेंट की मात्रा कम हो जाती है तो उसमें और कूलेंट भी डाल देना चाहिए। इससे इंजन ओवर -हीटिंग से बच सकता है और आपकी कार बेहतर परफॉर्मेंस देती रहती है। फ्यूल फिल्टर का रखें ख्याल ये कार के इंजन तक जाने वाले डीजल की साफ- सफाई ,करने का करता है, इसलिए इसकी देखभाल भी बहुत अधिक जरुरी होती है। अगर फ्यूल फिल्टर में कचरा जमा हो जाता है तो इंजन में परेशानी हो सकती है। इसलिए फ्यूल फिल्टर को हमेशा समय-समय पर चेक करते रहना चाहिए और जरूरत पड़ने पर उसे समय बदलते रहें। इंजन ऑयल को समय पर बदलते रहें अगर आपकी कार की रनिंग ठीक-ठाक है , तो आपको इंजन ऑयल को हर अंतराल पर चेक करते रहना चाहिए और जरूरत पड़ने पर इसे बदलते भी रहना चाहिए। इसके साथ ही ऑयल चेंज करवाने को साथ ही इंजन फिल्टर भी बदलना चाहिए। इसके कारण सही ऑयल सप्लाई भी मिलती है और इंजन फिल्टर की मदद ,से आप कचरे को फिल्टर करके इंजन को ठीक कर सकते हैं।

Edited By: Ayushi Chaturvedi