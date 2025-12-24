PUC एक्सपायर होने वाला है तो घबराएं नहीं, इन आसान तरीकों से होगा रिन्यू और कितना होगा खर्च

ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। दिल्‍ली सहित पूरे एनसीआर में कुछ दिनों से प्रदूषण का स्‍तर काफी ज्‍यादा बना हुआ है। इसे कम करने के लिए सरकार और प्रशासन की ओर से कई तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। हाल में ही दिल्‍ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने घोषणा की है कि दिल्‍ली में NO PUCC- NO FUEL को जारी रखा जाएगा। अगर आप भी दिल्‍ली में अपनी कार चलाते हैं और प्रदूषण सर्टिफिकेट को रिन्‍यू करवाना चाहते हैं तो किस तरह से कितनी कीमत देकर इसे रिन्‍यू करवाया जा सकता है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

दिल्‍ली सरकार ने की घोषणा 23 दिसंबर को दिल्‍ली सरकार की ओर से प्रदूषण कम करने पर बड़ी घोषणा की गई है। जिसके मुताबिक अब दिल्‍ली में Grap-4 को हटाए जाने के बाद भी NO PUCC- NO FUEL की नीति को लागू रखा जाएगा। इसकी जानकारी दिल्‍ली सरकार में पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा की ओर से दी गई है।

कैसे मिलेगी जानकारी अगर आपकी गाड़ी के प्रदूषण सर्टिफिकेट की अवधि खत्‍म होने वाली है तो इसकी जानकारी आपको प्रदूषण सर्टिफिकेट पर तो मिलती ही है। साथ ही इसकी जानकारी आपको ऑनलाइन भी मिल सकती है। इसके लिए परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर गाड़ी का नंबर देकर प्रदूषण सर्टिफिकेट की जानकारी ली जा सकती है।

कैसे बनेगा PUC सर्टिफिकेट प्रदूषण कंट्रोल सर्टिफिकेट को कभी भी ऑनलाइन नहीं बनवाया जा सकता है। इसके लिए अपनी गाड़ी को PUC सर्टिफिकेट केंद्र पर ले जाना होता है। जहां पर ऑनलाइन तरीके से पहले गाड़ी में प्रदूषण की मात्रा को मापा जाता है और अगर उस टेस्‍ट में गाड़ी पास होती है तभी प्रदूषण कंट्रोल का सर्टिफिकेट जारी किया जाता है।