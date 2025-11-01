ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। दिवाली के बाद से ही Delhi NCR में प्रदूषण की स्थिति लगातार गंभीर हो रही है। इस तरह के मौसम में अगर कार चलाते हैं तो कई तरह की परेशानियां आ सकती हैं। लेकिन कुछ बातों का ध्‍यान रखते हुए कार को चलाया जाए तो फिर स्‍वास्‍थ्‍य से जुड़ी कई परेशानियों को दूर रखा जा सकता है। किन बातों का ध्‍यान रखते हुए Smog के बीच भी बिना परेशानी गाड़ी को चलाया जा सकता है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इस तरह करें एसी का उपयोग दिल्‍ली एनसीआर में हवा की स्थिति काफी ज्‍यादा खराब है। इस बीच अगर आपको कार चलानी है तो एसी का उपयोग खास तरह से करना आपके स्‍वास्‍थ्‍य के लिए बेहतर हो सकता है। कार के एसी पैनल पर एक बटन को दिया जाता है जिसमें गाड़ी की तस्‍वीर के साथ मुड़े हुए आकार का तीर दिखाई देता है। इस बटन को री-सर्कुलेशन कहते हैं। जिसका काम कार के केबिन में मौजूद हवा को री-सर्कुलेट करना होता है। इसे उपयोग करने पर केबिन की हवा बाहर नहीं जाती और बाहर की हवा केबिन में नहीं आती। जिससे कार के बाहर के प्रदूषण को सफर के दौरान दूर रखा जा सकता है।

इस फीचर का करें उपयोग नई कारों में कई बेहतरीन फीचर्स को ऑफर किया जाता है। जिनमें से एक फीचर एयर प्‍यूरीफायर भी होता है। MG, Kia, Tata जैसी वाहन‍ निर्माताओं की ओर से कई कारों में एयर प्‍यूरीफायर जैसे फीचर को दिया जाता है। गाड़ी में सफर करने के दौरान इस फीचर के कारण प्रदूषित कणों को हटाकर केबिन की हवा को साफ किया जा सकता है। अगर आपकी गाड़ी में यह फीचर नहीं है तो इसे बाजार से लगवाया भी जा सकता है।

खिड़की खोलकर न चलाएं कार कई लोग कार में सफर के दौरान एसी चलाने की जगह खिड़की खोलकर सफर करना ज्‍यादा पसंद करते हैं। दिल्‍ली एनसीआर में रहते हुए बिना एसी चलाए और खिड़की खोलकर कार चलाते हैं तो ऐसा करना आपको जल्‍दी बीमार कर सकता है। Delhi NCR में इन दिनों प्रदूषण का स्‍तर काफी ज्‍यादा है और हवा काफी ज्‍यादा जहरीली हो चुकी है। जिसके कारण सांंस लेते हुए कई हानिकारक कण शरीर में पहुंचते हैं और स्‍वास्‍थ्‍य खराब हो जाता है। इसलिए ऐसे मौसम में कम से कम खिड़की खोलकर कार न चलाएं।