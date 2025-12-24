Language
    ड्राइविंग सीट पर बैठने का ये तरीका है सबसे खतरनाक, हादसे के समय जोखिम में पड़ सकती है जान

    By Sameer Goel Edited By: Sameer Goel
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 10:00 AM (IST)

    ड्राइविंग सीट पर बैठने का गलत तरीका खतरनाक हो सकता है, जिससे दुर्घटना के समय जान जोखिम में पड़ सकती है। सही तरीके से बैठना महत्वपूर्ण है ताकि सुरक्षित ...और पढ़ें

    ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारत में हर रोज हजारों की संख्‍या में सड़क हादसे होते हैं। जिनमें सबसे ज्‍यादा हादसे लोगों की खुद से की गई लापरवाही के कारण होते हैं। कार चलाते हुए बैठने के तरीके भी कई लोगों की ओर से लापरवाही की जाती है। जिसके कारण हादसे के समय ज्‍यादा गंभीर चोट लगने का खतरा बढ़ जाता है। कार चलाते हुए किस तरह से बैठना आपके लिए सुरक्षित हो सकता है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

    स्‍टेयरिंग से कितनी दूरी बनाएं

    अगर आप कार चलाते हुए बैठने के तरीके में लापरवाही करते हैं तो ऐसा करना हादसे के समय आपको ज्‍यादा नुकसान पहुंचा सकता है। स्‍टेयरिंग से हमेशा 10 इंच के आस-पास की दूरी (At least 10 inches from the steering wheel for safety) रखी जाए तो इससे कार चलाने में आसानी तो होती ही है साथ ही सुरक्षा भी मिलती है।

    बैक का कैसे रखें ध्‍यान

    कार चलाते हुए ज्‍यादातर लोग अपनी लोअर बैक का ध्‍यान नहीं रखते हैं। इससे उस जगह पर दर्द होने लगता है और लगातार कार चलाने में समस्‍या होती है। इसके लिए जब भी सीट पर बैठें तो अपने लोअर बैक को अच्‍छी तरह से सीट के पास रखें। इस तरह आपको ज्‍यादा बेहतर लंबर सपोर्ट (Lower back fully supported with lumbar support) मिलेगा और कार में ज्‍यादा समय तक बैठने में आसानी होगी।

    पैडल दबाने का सही तरीका जानें

    अगर आप अपनी सीट के साथ ही ऊपर बताई बातों का पालन करते हैं तो पैडल दबाने का सही तरीका खुद ही आ जाएगा। कार चलाते हुए पैडल दबाते समय घुटनों का 120 डिग्री के आस-पास होना जरूरी (Knees bent at 120° when pressing pedals) होता है। ऐसा होता है तो न सिर्फ आप अच्‍छी तरह से पैडल दबा सकते हैं, बल्कि आपको इसके लिए ज्‍यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती।