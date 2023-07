किफायती बजट में लेनी है अगर Sunroof वाली कार तो यहां देखें लिस्ट, TATA से लेकर Hyundai तक शामिल

हमारी लिस्ट में टाटा की एक और एसयूवी शामिल है। ये एक लोकप्रिय कॉम्पैक्ट एसयूवी में से एक है। इस कार में आपको सेफ्टी फीचर्स और परफॉर्मेंस के लिए जानी जाती है। Nexon XM S petrol वेरिएंट की कीमत 9.50 लाख रुपये है। इस कार में आपको सनरूफ फीचर भी मिलता है।आज हम आपके लिए सनरूफ वाली कारों की लिस्ट लेकर आए हैं।

cars with sunroof see all details here

नई दिल्ली,ऑटो डेस्क। भारतीय बाजार में आजकल एक से बढ़कर एक दमदार फीचर्स से लैस कारें आती है। सबसे अधिक पसंद किए जाने वाले फीचर में से एक सनरुफ है। अगर आप भी सनरुफ के फैन है और अपने लिए एक नई सनरूफ वाली कार खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आज हम आपके लिए कारों की लिस्ट लेकर आए हैं। चलिए देखते हैं इनमें क्या कुछ खास है। Tata Altroz भारतीय बाजार में टाटा सबसे अधिक कारों की सेल करने वाली कंपनी में से एक है। टाटा मोटर्स की Altroz XM Plus S CNG (टाटा अल्ट्रोज एक्सएम प्लस एस सीएनजी) वेरिएंट में पेश किया है, इस कार में आपको सनरूफ और ट्विन सिलेंडर सीएनजी टेक्नोलॉजी से लैस है। इस कार की कीमत मात्र 8.85 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है। ये एक हैचबैक कार है। जो कई लग्जरी फीचर्स से लैस है। ये आपके लिए किफायती कार में से एक है। Hyundai i20 मारुति, टाटा के बाद हुंडई भी भारतीय बाजार में सबसे अधिक कारों की सेल करने वाली कंपनी में से एक है। भारतीय बाजार में इस कार की शुरुआती कीमत 9.04 लाख रुपये है। ये एक ऐसी कार है जिसका डिजाइन आपको देखते ही पसंद आ जाएगा और इसका प्रीमियम इंटीरियर इसे काफी खास बनाता है। सनरुफ के कारण इस कार को और अधिक पसंद किया जाता हैा। Tata Nexon हमारी लिस्ट में टाटा की एक और एसयूवी शामिल है। ये एक लोकप्रिय कॉम्पैक्ट एसयूवी में से एक है। इस कार में आपको सेफ्टी फीचर्स और परफॉर्मेंस के लिए जानी जाती है। Nexon XM S petrol वेरिएंट की कीमत 9.50 लाख रुपये है। इस कार में आपको सनरूफ फीचर भी मिलता है। भारत में ये सबसे अधिक बिकने वाली कार में से एक है। इसको और आरामदायक बनाने के लिए कंपनी ने फीचर्स काफी शानदार दिए हैं। जिसके कारण इसे चलाने पर आपको एक एडवांस ड्राइविंग एक्सपीरियंस मिलती है।

Edited By: Ayushi Chaturvedi