बारिश के दिनों में कार विंडशील्ड पर इस वजह से जमती है भाप, इन 3 तरीकों से कर सकते हैं साफ

सभी कारों में विंडशील्ड से सटी वेंट्स दी जाती है। आप में से कई लोगों को यह जानकारी होगी लेकिन जिन्हें इसकी जानकारी नहीं है उनके लिए बता दें आपकी कार में क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम चालू करके इस बटन को दबाने पर हवा सीधी विंडस्क्रीन पर पड़ती है। क्लाइमेट के हिसाब से आप केबिन के तापमान 2 डिग्री कम करे भाप हटा सकते हैं।

how to clean car windshield and defogger in monsoon

Your browser does not support the audio element.

नई दिल्ली,ऑटो डेस्क। मानसून के मौसम में कार ड्राइव करते समय आपको कई परेशानी का सामना करना पड़ता है। जब बाहर बारिश होती है तो कार के अंदर विंडशील्ड पर भाप यानी स्टीम जमा होने लगता है। ये एक तरह से ओस की तरह ही होती है। ये विंडशील्ड पर बाहर की ओर होता है जिसे आप वाइपर की मदद से साफ कर सकते हैं। कई बार ये कार के अंदर तरफ भी आने लगती है जिसे बार -बार कपड़े से साफ करना होता है। ऐसे में कार चलाने में बार -बार दिक्कत आती है। इसके कारण दुर्घटना का खतरा भी बढ़ जाता है। डेमिस्टर मोड सभी कारों में विंडशील्ड से सटी वेंट्स दी जाती है। आप में से कई लोगों को यह जानकारी होगी, लेकिन जिन्हें इसकी जानकारी नहीं है उनके लिए बता दें, आपकी कार में क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम चालू करके इस बटन को दबाने पर हवा सीधी विंडस्क्रीन पर पड़ती है और कुछ ही सेकंड में कांच पर जमी भाप हटने लगती है। AC का टेम्परेचर कार के कांच पर भाप तब जमती है, जब मौसम में नमी हो और केबिन का तापमान बाहर के तापमान से मेल न खाता हो। आप अपनी कार के MID पर या गूगल पर बाहरी टेम्प्रेचर को देख सकते हैं। उसके हिसाब से आप केबिन के तापमान 2 डिग्री कम करे भाप हटा सकते हैं। वाइपर ब्लेड कार में ये सबसे आवश्यक फीचर में से एक है। आपकी कार के वाइपर ब्लैड्स का सही होना जरूरी है ताकि आपके कार की विंडस्क्रीन अच्छे से साफ हो सके। इसलिए कार के विंडस्क्रीन को हर सीजन में ठीक रखना चहिए। डिफॉग बटन और ब्लोअल का करें इस्तेमाल सबसे पहले आप कार को कहीं सेफ जगह पर पार्क कर दें। इसके बाद कार के अंदर दिया गया डिफॉग बटन को ऑन कर दें और इसके साथ ही कार के ब्लोआर को भी ऑन कर दें। इसके तुरंत बाद कार के विंडशिल्ड से फॉग गायब हो जाएगा।

Edited By: Ayushi Chaturvedi