मानसून में ड्राइविंग पर निकलने से पहले रखें इन बातों का ख्याल, नहीं होंगे बीच रास्ते में परेशान

अगर आप मानसून में गीली सड़कों पर ड्राइविंग के लिए निकल रहे हैं तो आपको कई बातों का ख्याल रखना चहिए।

Keep these things in mind before driving in monsoon,

नई दिल्ली,ऑटो डेस्क। मानसून अब भारत में दस्तक दे चुका है। ऐसे में बदलते मौसम के साथ कार की केयर अधिक जरूरी है। ऐसे में अगर आप मानसून में गीली सड़कों पर ड्राइविंग के लिए निकल रहे हैं तो आपको कई बातों का ख्याल रखना चहिए। चलिए आपको इन टिप्स के बारे में बताते हैं। टायर की मेंटेनेंस बारिश में गीली सड़क अधिक खतरनाक होती है। ऐसे में आपको यह जानना जरूरी होता है कि आपके कार की टायर्स स्लिपरी ना हो। टायर्स में गहरे ट्रेड होना जरूरी है। मॉनसून में अपनी कार के टायर्स चेक कर लीजिये और जरूरत हो तो उसे बदल भी लें। विंडशील्ड वाइपर बारिश के समय में विंडशील्ड वाइपर एक जरुरी सामग्री में से एक है। बारिश के दौरान बिना विंडशील्ड वाइपर चल सकते हैं। इसे अच्छे से चेक कर लिजिये। अगर इसका रबर डैमेज हो जाएं तो उसे बदल लीजिये या फिर वाइपर में कोई परेशानी आ रही है तो नया विंडशील्ड वाइपर लगवा लिजिये। लाइट वाइपर की तरह ही कार की लाइट्स बहुत जरुरी है। वैसे तो हर सीजन में यह अच्छे रहना चाहिए लेकिन मानसून में इसका महत्व बढ़ जाता है। इसको एक बार बाहर से चेक कर लीजिए ताकि ये समय पर काम कर सके। ब्रेक अगर कार का टायर अच्छे कंडीशन में है तो उसे सही समय पर रोकने के लिए ब्रेक का सही होना जरुरी होता है। मानसून में ब्रेक की स्थिति सही होनी चाहिए। अगर ब्रेक आवाज कर रहे हैं या फिर ब्रेक पेडल बहुत टाइट या लूज उसे सही करवा लीजिये। बैटरी मानसून के दौरान कार से बैटरी का खास ख्याल रखें, इसकी भूमिका काफी अहम होती है। बारिश का पानी बैटरी के केमिकल में बदलाव ला देता है। बैटरी से जुड़े हुए वायर्स के लूज होने का खतरा बढ़ जाता है। अगर आप अपनी कार को लेकर जा रहे हैं तो इन बातों का जरूर ख्याल रखें वरना बाद में आपको कई परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।

Edited By: Ayushi Chaturvedi