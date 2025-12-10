ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। देश में बड़ी संख्‍या में लोग कार का उपयोग करते हैं। जिनमें से अधिकतर लोग अपनी कार के साथ लापरवाही करते हैं, जिस कारण कार में कई तरह की खराबी आने का खतरा बढ़ जाता है। अगर कार में किसी भी तरह की गडबड़ी आ जाए तो फिर कार में Warning Lights जलने लगती हैं। कार में कितनी तरह की वार्निंग लाइट होती हैं और किस लाइट के जलने से किस तरह की गड़बड़ी की जानकारी मिलती है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

कहां होती हैं Warning Lights कार के इंस्‍ट्रूमेंट क्‍लस्‍टर पर ड्राइवर को हर तरह की जानकारी मिलती है। इसी क्‍लस्‍टर में ही कई वार्निंग लाइट भी होती हैं जो कई तरह के सेंसर के साथ जुड़ी होती हैं। यह सेंसर कार के अलग अलग हिस्‍सों में लगाए जाते हैं और जब उनमें किसी तरह की खराबी आ जाती है तो यह लाइट जल जाती हैं जिससे ड्राइवर को यह पता चल पाता है कि कार में किस तरह की खराबी आ गई है।

इंजन चेक लाइट हर कार में इंजन चेक लाइट पीले रंग में जलती है। जिससे यह पता चलता है कि कार के इंजन में किसी तरह की खराबी आ गई है। यह खराबी कार के इंजन, सेंसर, ईंधन वितरण, उत्‍सर्जन नियंत्रण या फिर इग्‍निशन में होने वाली खराबी के कारण जलती है। अगर यह लाइट लगातार जलती रहती है तो फिर कार को चलाने पर इंजन या उस पार्ट में खराबी का खतरा बढ़ जाता है।

कूलेंट टेंपरेचर वार्निंग लाइट कार में लाल रंग में अगर कूलेंट टेंपरेचर वार्निंग लाइट जल जाती है तो इसका मतलब होता है कि कार में इंजन का तापमान सुरक्षित सीमा से ज्‍यादा हो गया है। इस तरह की खराबी तब आती है जब कार में कूलेंट लीक हो जाए, रेडिएटर में खराबी आ जाए या फिर कार को लंबे समय तक ट्रैफिक और गर्मी में चलाया जाए।

बैटरी वार्निंग लाइट कार में अगर लाल रंग से बैटरी की लाइट जल जाती है तो यह बताता है कि कार में बैटरी सही तरह से चार्ज नहीं हो रही है। इसका कारण अल्‍टरनेटर से सही तरह से बिजली बैटरी तक नहीं पहुंच पा रही है और इसी कारण यह लाइट जलती है।

एबीएस वार्निंग लाइट कार में पीले रंग के साथ अगर एबीएस लिखी हुई लाइट जलती है तो यह एबीएस में खराबी की जानकारी देती है। इस खराबी के कारण कार में सेफ्टी फीचर के तौर पर आने वाले एबीएस फीचर निष्‍क्रिय हो जाता है।

टीपीएमएस लाइट कार में पीले रंग के साथ फ्लैट टायर की लाइट अगर जल जाती है तो इससे टायर में हवा के प्रैशर न होने या कम होने की जानकारी मिलती है। इस लाइट के जलने का कारण टायर पंचर होना भी हो सकता है।

एयरबैग वार्निंग लाइट अगर कार में लाल रंग के साथ सीट पर बैठे व्‍यक्ति के साथ एक गोले पर लाइट जलने लगती है तो इससे यह पता चलता है कि कार में एयरबैग या सीटबेल्‍ट प्रीटेंशनर में खराबी आ चुकी है। यह आमतौर पर वायरिंग में खराबी, सेंसर या कनेक्‍टर में खराबी के कारण होता है।