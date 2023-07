Car Tips: घर से निकलने से पहले चेक करें टायर प्रेशर, वरना लॉन्ग ड्राइव के टाइम पड़ जाएंगे मुसीबत में

कार में कितना एयर प्रेशर होना चाहिए यह कार के मॉडल और कार के आकार पर निर्भर करता है। ये आपको कार के मैनुअल में मिल जाएगा। जिसे आप चेक कर सकते हैं। वैसे आमतौर पर कार के टायर में 30-35 PSI का एयर प्रेशर होना चाहिए।अगर कार का एयर प्रेशर सही नहीं होगा तो आपकी कार माइलेज अच्छी नहीं देगी और टायर समय से पहले घिस जाएगा।

Right Car Tyre Air Pressure see all details here

