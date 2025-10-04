ये पांच सेफ्टी फीचर्स हैं आपकी कार के असली हीरो, कैसे हर बड़े हादसे से रखते हैं पूरी तरह सुरक्षित

भारत में हर साल लाखों की संख्‍या में सड़क हादसे होते हैं। जिनके कारण कई लोगों की मौत हो जाती है। हादसों को कम करने के लिए निर्माताओं की ओर से अपनी कारों में कई फीचर दिए जाते हैं। लेकिन पांच ऐसे सेफ्टी फीचर हैं जिनके कारण हादसों में काफी कमी आती है। ऐसे कौन से सेफ्टी फीचर हैं। आइए जानते हैं।

जागरण न्‍यूज डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारतीय कार बाजार में एक से बढ़कर एक कारें आ रही हैं, जिनमें सेफ्टी फीचर्स पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है। भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम (भारत एनकैप) में क्रैश टेस्ट के जरिए कारों की सेफ्टी को जांचा जाता है। हम आपको पांच खास सेफ्टी फीचर्स के बारे में जानकारी दे रहे हैं, जिनसे आपको और आपकी फैमिली को सुरक्षित रखने में मदद मिलती है।

एयरबैग कार कम बजट की हो या महंगी, एयरबैग्स का होना जरूरी है। पहले दो एयरबैग ही कारों में देखने को मिलते थे, लेकिन फैमिली को ध्यान में रखते हुए सरकार ने छह एयरबैग सभी कारों में जरूरी कर दिए हैं। एक्सीडेंट के दौरान होने वाले नुकसान को एयरबैग्स कम करते हैं और ड्राइवर के साथ-साथ पैसेंजर की जान को भी बचाते हैं।

ब्लाइंड स्पाट डिटेक्शन सड़क पर गाड़ी चलाते समय कई बार ब्लाइंड स्पाट मिलते हैं, जिन पर ड्राइवर की नजर नहीं पड़ती। इससे सड़क हादसे हो जाते हैं। इसलिए, अब कारों में ब्‍लाइंड स्‍पाट डिटेक्‍शन फीचर आने लगा है। इसकी मदद से ड्राइविंग अधिक सुरक्षित होती है।

टायर प्रेशर मानिटरिंग सिस्टम इस सिस्‍टम को कार में चारों टायर्स में लगाया जाता है। जिसे सही एयर प्रेशर की जानकारी मिलती है। अक्सर लोग समय पर टायरों में हवा नहीं डलवाते, जिससे गाड़ी की परफार्मेंस प्रभावित होती है और टायर्स जल्दी खराब होने लगते हैं। कार कंपनियों ने इसे गंभीरता से लेते हुए अब गाड़ियों में टायर प्रेशर मानिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस) को लगाना शुरू कर दिया है। इस फीचर की मदद से आपको पता चल सकेगा कि किस टायर में कितनी हवा है।