कार चलाने पर हो रहा है ज़्यादा Pollution तो करें ये जरूरी काम, इंजन की उम्र बढ़ाने के साथ-साथ तगड़ी बचत भी होगी
Car Pollution Tips: दिल्ली सहित पूरे एनसीआर में प्रदूषण की समस्या काफी गंभीर हो चुकी है। जिसे कम करने के लिए प्रशासन की ओर से कई तरह के उपाय किए जा रहे हैं। अगर आपकी कार भी लापरवाही के कारण ज्यादा Pollution करने लगी है और आप इसे दूर करना चाहते हैं तो किस तरह से इस परेशानी को खत्म किया जा सकता है। आइए जानते हैं।
ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। इन दिनों दिल्ली सहित पूरे एनसीआर में प्रदूषण की समस्या काफी बढ़ गई है। जिसके कारण प्रशासन भी कई तरह के कदम उठा रहा है। दिल्ली एनसीआर में बड़ी संख्या में लोग अपनी कार को चलाते हैं और इससे ज्यादा Pollution भी होता है। अगर आप भी अपनी कार से होने वाले ज्यादा प्रदूषण की समस्या खत्म करना चाहते हैं तो फिर किस तरह से इसे खत्म किया जा सकता है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।
दिल्ली एनसीआर में बढ़ा Pollution
Diwali 2025 के बाद से ही दिल्ली एनसीआर में Pollution में काफी ज्यादा बढ़ोतरी हो गई है। जिससे न सिर्फ लोगों को समस्या हो रही है, बल्कि प्रशासन भी इसे दूर करने के लिए कई कदम उठा रहा है। अगर आपकी गाड़ी भी चलते हुए सामान्य से ज्यादा धुआं छोड़ती है तो न सिर्फ वातावरण को नुकसान होता ही है बल्कि इससे नियमों का उल्लंघन भी होता है। ऐसा होने के कारण ट्रैफिक पुलिस कार्रवाई करते हुए चालान भी कर सकती है। इससे बचने के कई कारण हैं जिनको आसानी से अपनाकर समस्या को दूर रखा जा सकता है।
इंजन खराब होना
ट्यूनिंग के अलावा अगर इंजन के किसी पार्ट में खराबी आ जाती है तो भी गाड़ी सामान्य से ज्यादा प्रदूषण करने लगती है। अगर ऐसी स्थिति में भी लापरवाही बरती जाती है तो इंजन सीज होने का खतरा भी बढ़ जाता है। इसके लिए भी सर्विस सेंटर पर जाकर गाड़ी को चेक करवाना चाहिए।
मिलावटी ईंधन से होगी परेशानी
अक्सर पेट्रोल पंप डलवाने के बाद लोग इस बात की शिकायत करते हैं कि उनको पूरा तेल नहीं मिला। इसके अलावा कई जगहों पर ईंधन में मिलावट भी की जाती है। अगर ऐसे पंप से आप मिलावटी ईंधन अपनी गाड़ी में भरवाते हैं तो इससे न सिर्फ इंजन को नुकसान होता है बल्कि गाड़ी चलाते हुए ज्यादा धुआं देने लगती है। इस तरह की परेशानी से बचने का सबसे आसान उपाय यह होता है कि आपके नजदीक में जिस भी पेट्रोल पंप से अच्छी क्वालिटी का ईंधन मिले हमेशा वहीं से ईंधन भरवाने की कोशिश करें।
कार की ट्यूनिंग खराब होना
कई बार गाड़ी की ट्यूनिंग खराब हो जाती है। जिस कारण इंजन तक पहुंचने वाले ईंधन की मात्रा और ईंधन की खपत की प्रक्रिया गड़बड़ा जाती है। ऐसा होने के कारण ईंधन पूरी तरह से जल नहीं पाता और गाड़ी ज्यादा Pollution करने लगती है। ऐसे में मेकैनिक से ट्यूनिंग को ठीक करवाया जा सकता है।
