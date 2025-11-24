कार चलाते हैं तो Wheel Alignment की जानकारी होना है बेहद जरूरी, नहीं तो हो जाएगा हजारों का नुकसान

ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारत में बड़ी संख्‍या में लोग कार चलाते हैं। लेकिन इनमें से अधिकतर लोग अपनी कार के साथ लापरवाही करते हैं। कार के साथ लापरवाही का नुकसान गाड़ी के कई पार्ट्स में होता है। इनमें से एक पार्ट कार के टायर भी होते हैं। जिनके साथ लापरवाही की जाए तो फिर लंबे समय में इन पर बुरा असर होता है। कार के टायर को व्‍हील अलाइनमेंट करवाने से सही रखने में मदद मिलती है। इसके साथ ही अलाइनमेंट करवाते हुए किन बातों का ध्‍यान रखना चाहिए। हम इसकी जानकारी आपको इस खबर में दे रहे हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

व्‍हील अलाइनमेंट क्‍यों है जरूरी जब भी किसी कार को चलाया जाता है, तो उसका पूरा वजन टायर पर आ जाता है। गाड़ी में लगे टायर ही कार और सड़क के बीच संपर्क बनाने का काम करते हैं। ऐसे में अगर टायर में खराबी आ जाए तो फिर कई तरह की परेशानियां आने का खतरा भी बढ़ जाता है। इसलिए कार के लिए व्‍हील अलाइनमेंट करवाना काफी जरूरी हो जाता है।

मिलता है फायदा अगर समय पर कार में व्‍हील अलाइनमेंट करवाया जाता है, तो इससे टायर की उम्र बढ़ाने में मदद मिलती है। इसके साथ ही राइड क्‍वालिटी को भी बेहतर करने में मदद मिलती है। कार चलाते हुए अगर वह एक दिशा में ही जाती है और चलाते हुए स्‍टेयरिंग में कंपन भी होता है तो भी व्‍हील अलाइनमेंट करवाने से समस्‍या को हल किया जा सकता है।