    पेट्रोल का खर्च करना है कम? किस गियर में कार चलाने से मिलेगी सबसे ज्यादा बेहतर माइलेज

    By Sameer Goel Edited By: Sameer Goel
    Updated: Sun, 16 Nov 2025 05:00 PM (IST)

    अक्सर लोग कार के कम माइलेज से परेशान रहते हैं। सही गियर में कार चलाकर माइलेज को सुधारा जा सकता है। निचले गियर में चलाने से इंजन पर भार पड़ता है। हाईवे पर सबसे ऊंचे गियर में और शहर में पहले-दूसरे गियर में चलाना बेहतर होता है। आरपीएम का ध्यान रखकर भी माइलेज बढ़ाई जा सकती है।

    ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। कई बार लोग इस बात की शिकायत करते हैं कि उनकी कार का माइलेज काफी कम है। इसे बेहतर करने के लिए हजारों रुपये भी खर्च करते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। किस तरह से कार को माइलेज को बिना कोई अतिरिक्‍त खर्च किए बढ़ाया जा सकता है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

    कैसे कम होती है माइलेज

    कार को अगर सही गियर में चलाया जाए तो फिर कार से बेहतर माइलेज मिल सकती है। कई बार लोग निचले गियर में ही कार को ज्‍यादा समय तक चलाते हैं। इससे इंजन पर अनावश्‍यक भार पड़ता है। जिससे माइलेज कम हो जाती है।

    किस गियर में चलाएं कार

    कार को पहले गियर में सिर्फ स्‍टार्ट करने के बाद कुछ देर के लिए चलाना चाहिए। इसके बाद लगातार गियर बदलते रहना चाहिए और लंबे सफर के दौरान कार को सबसे ऊंचे गियर पर ही चलाना चाहिए।

    आरपीएम का भी रखें ध्‍यान

    कार में आरपीएम का भी ध्‍यान रखने से माइलेज को सुधारा जा सकता है। जब भी कार का आरपीएम दो से तीन हजार के बीच आ जाए तो हमेंशा कार के गियर को बदल देना चाहिए। इससे इंजन पर अनावश्‍यक भार नहीं पड़ता और माइलेज भी बेहतर होती है।

    शहरी ट्रैफिक में किस गियर में रखें कार

    जब शहर में ट्रैफिक के बीच कार को चलाया जाता है तो माइलेज कम हो जाता है। इस समय पर कार को पहले और दूसरे गियर में ही चलाना बेहतर होता है। क्‍योंकि तब कार को चलाने के लिए ज्‍यादा ताकत की जरुरत होती है।

    खुली सड़कों पर किस गियर में चलाएं

    अगर कार को खुली सड़क पर चला रहे हैं तो स्‍पीड लिमिट का ध्‍यान रखते हुए कार को हमेशा सबसे ऊचें गियर पर ही रखना चाहिए। जिससे बिना कुछ किए ही बेहतर माइलेज मिलती है।