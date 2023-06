कार के डैशबोर्ड की वॉर्निंग लाइट्स को भूल कर भी न करें नजरंदाज, इन इशारों का होता है खास मतलब

एक डैशबोर्ड में कई वार्निंग लाइट मौजूद होती है। जो ड्राइवर को अलग -अलग मतलब बताती है और संकट के समय उचित कदम उठाने में उसकी मदद करती है। आइए आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं।सर्कल के अंदर एक रेड कलर की लाइट होती है जो तब दिखाई देती है जब वाहन के ब्रेक में कुछ समस्या होती है। (जागरण फोटो)

what is the meaning of the lights given on the dashboard of your car

नई दिल्ली,ऑटो डेस्क। अगर आप अपनी कार की सर्विसिंग समय पर नहीं करवाते हैं तो आपको बाद में कई परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कार लंबे समय तक चले तो आपको डैशबोर्ड पर दिखने वाले कुछ संकेतों का ध्यान रखना चहिए। ताकि बीच रास्ते में आपको परेशानी न हो । कार के अंदर कुछ ऐसा सिस्टम फिट किया गया है कि इंजन से लेकर बैटरी तक,हर किसी परेशानी से जुड़ी सिग्नल हमारी कार के डैशबोर्ड पर वार्निंग लाइट्स के रूप में मौजूद होता है। आपकी कार के डैशबोर्ड पर कई डिजाइन बना होता है और परेशानी आने पर ये वॉर्निंग लाइट ब्लिंक करती है या फिर लगातार ऑरेंज कलर में जलने लगती है। ब्रेक वार्निंग सर्कल के अंदर एक रेड कलर की लाइट होती है जो तब दिखाई देती है जब वाहन के ब्रेक में कुछ समस्या होती है। क्योंकि ब्रेक वाहन में सबसे अहम भूमिका निभाता है। इसलिए तुरंत इसकी जांच की सलाह दी जाती है। आपको बता दें,कम ब्रेक फ्लुइड का लेवल कम होने पर भी यह लाइट दिखने लगती है। इंजन/ईसीयू अलर्ट ये सिर्फ एक खराब इलेक्ट्रिक सेंसर का संकेत दे सकता है, लेकिन ये मैकेनिकल समस्या को भी बता सकता है। अगर आप इस लाअट के दिखने पर भी कार ड्राइव करते हैं तो आपको काफी नुकसान पहुंच सकता है। बैटरी चार्ज जब आप अपनी कार स्टार्ट करेंगे तो यह लाइट दिखने लग जाएगी,लेकिन 1 -2 सेकंड के बाद ये फिर से बंद हो जाएगी। अगर यह लाइट दिखती रहती है, तो इसका मतलब है कि आपकी कार के इलेक्ट्रिकल सिस्टम में कोई समस्या है। टायर प्रेशर आपको इसके नाम से ही पता चल ही जाता होगा कि, आपको सामान्य टायर प्रेशर कम होने की चेतावनी देगा। आपको बता दें, ये अक्सर पंचर का संकेत देता है। ताकि ड्राइव करते समय आपको ये लाइट दिखने लगे, तो जितनी जल्दी हो सके आप इसका समाधान कर लें।

Edited By: Ayushi Chaturvedi