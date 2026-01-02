New Year 2026: 2026 में हर शाम करें ये 5 आसान उपाय, कभी नहीं रूठेंगी मां लक्ष्मी

By Shraddha Pandey Edited By: Shraddha Pandey
Updated: Fri, 02 Jan 2026 02:15 PM (IST)

साल 2026 के पहले दिन की शाम बेहद खास है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, जानें वे उपाय जिनसे मां लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करेंगी और पूरे साल धन-धान्य की ...और पढ़ें

Hero Image

इन उपायों से होता मां लक्ष्मी का वास (Image Source: Freepik)

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। नया साल 2026 खुशियों और नई उम्मीदों की सौगात लेकर आया है। ज्योतिष शास्त्र और वास्तु के अनुसार, साल की शुरुआत आपकी किस्मत के बंद दरवाजे खोल सकती है। विशेष रूप से नए साल की शाम को मां लक्ष्मी के आगमन का समय माना जाता है। अगर आप चाहते हैं कि साल भर आपके घर में धन की बरकत रहे और तरक्की के रास्ते खुलें, तो ये उपाय जरूर करें।

शाम के समय जरूर करें ये काम

मुख्य द्वार पर दीपक: नए साल की शाम से घर के मुख्य द्वार पर गाय के घी का दीपक जलाएं। ध्यान रहे कि दीपक को दरवाजे के दाईं ओर रखें। यह मां लक्ष्मी के स्वागत का संकेत माना जाता है।

घर में सुगंध का संचार: शाम के समय घर में कपूर, लोबान या अगरबत्ती जलाएं। वास्तु के अनुसार, सुगंधित वातावरण में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती और सकारात्मकता बनी रहती है।

उत्तर दिशा की सफाई: धन के देवता कुबेर का वास उत्तर दिशा में होता है। शाम होने से पहले इस दिशा को पूरी तरह साफ कर लें और यहाँ एक तांबे के पात्र में गंगाजल भरकर रखें।

तिजोरी में रखें ये खास चीज: नए साल की शाम को पूजा के बाद अपनी तिजोरी या धन रखने के स्थान पर पीली कौड़ी या कमलगट्टा रखें। इससे धन की आवक बढ़ती है और फिजूलखर्ची रुकती है।

तुलसी के पास दीपक: हिंदू धर्म में तुलसी को लक्ष्मी का रूप माना गया है। नए साल की पहली शाम को तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक जलाएं और उनकी परिक्रमा करें।

इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें

शास्त्रों के अनुसार, शाम का समय मां लक्ष्मी का होता है। इसलिए इस समय सोना नहीं चाहिए। साथ ही, घर में किसी भी तरह का वाद-विवाद या कलह न होने दें, क्योंकि जहां अशांति होती है, वहां से लक्ष्मी मां रूठकर चली जाती हैं। माना जाता है कि ऐसे घर में कभी खुशी और धन नहीं टिकता। बल्कि, जहां ऐसा माहौल रहता है वहां मां लक्ष्मी कभी वास नहीं करती हैं।

अस्वीकरण: इस लेख में बताए गए उपाय/लाभ/सलाह और कथन केवल सामान्य सूचना के लिए हैं। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया यहां इस लेख फीचर में लिखी गई बातों का समर्थन नहीं करता है। इस लेख में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों/दंतकथाओं से संग्रहित की गई हैं। पाठकों से अनुरोध है कि लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया अंधविश्वास के खिलाफ है।