New Year 2026: 2026 में हर शाम करें ये 5 आसान उपाय, कभी नहीं रूठेंगी मां लक्ष्मी

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। नया साल 2026 खुशियों और नई उम्मीदों की सौगात लेकर आया है। ज्योतिष शास्त्र और वास्तु के अनुसार, साल की शुरुआत आपकी किस्मत के बंद दरवाजे खोल सकती है। विशेष रूप से नए साल की शाम को मां लक्ष्मी के आगमन का समय माना जाता है। अगर आप चाहते हैं कि साल भर आपके घर में धन की बरकत रहे और तरक्की के रास्ते खुलें, तो ये उपाय जरूर करें।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

शाम के समय जरूर करें ये काम मुख्य द्वार पर दीपक: नए साल की शाम से घर के मुख्य द्वार पर गाय के घी का दीपक जलाएं। ध्यान रहे कि दीपक को दरवाजे के दाईं ओर रखें। यह मां लक्ष्मी के स्वागत का संकेत माना जाता है।