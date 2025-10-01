विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

Cancer Monthly Horoscope October 2025: कर्क राशि को करियर और परिवार में मिलेंगे सभी सुख, पढ़ें राशिफल

By Digital Desk Edited By: Kaushik Sharma
Updated: Wed, 01 Oct 2025 10:30 AM (IST)

Cancer October 2025 Monthly Rashifal कर्क राशि के लिए अक्टूबर का महीना बेहद खास रहने वाला है। इस महीने जातकों की करियर में प्रगति होगी। स्वास्थ्य में सावधानी बरतें। ऐसे में चलिए एस्ट्रोलॉजर आनंद सागर पाठक जी से जानते हैं कर्क राशि के लिए कैसा रहने वाला है यह महीना।

prefferd source google
Hero Image
Cancer Monthly Horoscope October 2025: कर्क राशि के लिए कैसा रहेगा यह महीना

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। अक्टूबर 2025 आपके लिए भावनात्मक और व्यावसायिक परिवर्तन लेकर आएगा। ग्रहों की चाल घर, संबंधों और वित्त पर ध्यान दिलाएगी। 18 अक्टूबर को जब गुरु आपकी राशि में आएंगे तो आशीर्वाद देंगे और नए अवसर बढ़ाएंगे। इस माह परिवार से जुड़ी प्रगति होगी, करियर में स्थिर उन्नति आएगी और भावनात्मक सुख बढ़ेगा, जबकि स्वास्थ्य और खर्चों में सावधानी रखनी होगी। ऐसे में आइए पढ़ते हैं कर्क राशि (Cancer Monthly Horoscope October 2025) का मासिक राशिफल।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

परिचय:

यह महीना सूर्य के कन्या राशि में होने से शुरू होगा, जो आपकी संवाद क्षमता और व्यावहारिक दृष्टिकोण को बढ़ाएगा। इस महीने शुक्र, बुध और मंगल के परिवर्तन जीवन के अलग-अलग पहलुओं को प्रभावित करेंगे। 18 अक्टूबर को जब गुरु आपकी राशि में आएंगे, तो यह आपके लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ होगा, जो वृद्धि, आशावाद और नए अवसर लेकर आएगा। मीन राशि में वक्री शनि याद दिलाएंगे कि आपको धैर्य और लगन से दीर्घकालिक लक्ष्यों की ओर बढ़ना होगा।

स्वास्थ्य राशिफल:

स्वास्थ्य में उतार-चढ़ाव आ सकते हैं। महीने की शुरुआत में सूर्य कन्या में रहकर जीवनशक्ति देंगे, लेकिन 17 अक्टूबर को तुला में आने से संतुलन की जरूरत बढ़ेगी। मीन में वक्री शनि थकान और तनाव बढ़ा सकते हैं। 9 अक्टूबर को शुक्र का कन्या में प्रवेश खानपान और दिनचर्या को सुधारने में मदद करेगा। माह के अंतिम सप्ताह में मंगल वृश्चिक में आकर ऊर्जा देंगे, लेकिन अति-प्रयास थकान बढ़ा सकता है। विश्राम और संयम से स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।

परिवार और संबंध राशिफल:

अक्टूबर का महीना परिवार और संबंधों में सुख बढ़ाएगा। 3 अक्टूबर से बुध तुला में आकर भाई-बहनों और रिश्तेदारों के साथ संवाद बेहतर करेंगे। 17 अक्टूबर को सूर्य तुला में आकर घरेलू सुख और जुड़ाव बढ़ाएंगे। 18 अक्टूबर को गुरु आपकी राशि में आकर पारिवारिक आशीर्वाद देंगे और माता-पिता व बच्चों से संबंध मजबूत करेंगे। 27 अक्टूबर से मंगल वृश्चिक में आकर प्रेम संबंधों में गहराई और जुनून बढ़ाएंगे, लेकिन विवाद से बचना होगा।

शिक्षा राशिफल:

विद्यार्थियों के लिए यह महीना प्रगति लेकर आएगा। बुध तुला में आकर अध्ययन और टीमवर्क में सफलता बढ़ाएंगे। 9 अक्टूबर से शुक्र का कन्या में प्रवेश रचनात्मकता और एकाग्रता बढ़ाएगा। 18 अक्टूबर को गुरु आपकी राशि में आकर उच्च शिक्षा, छात्रवृत्ति और विदेश अध्ययन के अवसर बढ़ाएंगे। 24 अक्टूबर को बुध वृश्चिक में आकर शोध, मनोविज्ञान और अन्वेषणात्मक विषयों में सफलता बढ़ाएंगे। मेहनत और नियमितता अच्छे परिणाम देंगे।

निष्कर्ष:

अक्टूबर का महीना आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। गुरु के आपकी राशि में आने से करियर, परिवार और भावनात्मक सुख बढ़ेंगे। स्वास्थ्य और खर्चों में सावधानी की जरूरत रहेगी, लेकिन अवसर और लाभ चुनौतियों से अधिक होंगे। माह का अंतिम सप्ताह ऊर्जा और साहस बढ़ाएगा, जिससे व्यक्तिगत और पेशेवर महत्वाकांक्षाएं पूरी होंगी।

उपाय:

  • a) प्रतिदिन “ॐ नमः शिवाय” का जप करें, यह शांति और शक्ति बढ़ाएगा।
  • b) सोमवार को भगवान शिव को चावल या दूध अर्पित करें, भावनात्मक स्थिरता मिलेगी।
  • c) चांदी का आभूषण पहनें, यह चंद्रमा का प्रभाव बढ़ाएगा।
  • d) जरूरतमंदों और पशुओं को भोजन कराएं, गुरु की कृपा बढ़ेगी।
  • e) ध्यान और जल के पास समय बिताना भावनाओं में संतुलन बढ़ाएगा।

यह भी पढ़ें- Capricorn Monthly Horoscope October 2025: मकर राशि वालों की आर्थिक स्थिति होगी मजबूत, बनेंगे सारे बिगड़े काम

यह भी पढ़ें- Taurus Monthly Horoscope October 2025: वृषभ राशि के जातकों के परिवार और रिश्तों में आएगी मजबूती, पढ़ें राशिफल

लेखक: श्री आनंद सागर पाठक, Astropatri.com, फीडबैक के लिए लिखें: hello@astropatri.com