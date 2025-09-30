Taurus Monthly Horoscope October 2025: वृषभ राशि के जातकों के परिवार और रिश्तों में आएगी मजबूती, पढ़ें राशिफल

Taurus October 2025 Monthly Rashifal अक्टूबर का महीना वृषभ राशि के लिए खुशियों से भरा रहने वाला है। इस राशि के जीवन में नए मौके आएंगे। क्रिएटिविटी बढ़ेगी परिवार से लाभ मिलेगा सेहत में सावधानी रखनी होगी। चलिए एस्ट्रोलॉजर आनंद सागर पाठक जी से जानते हैं वृषभ राशि के लिए कैसा रहने वाला है यह महीना।

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। अक्टूबर 2025 वृषभ जातकों के लिए स्थिर प्रगति और आत्मचिंतन लेकर आएगा। सूर्य जब कन्या से तुला राशि में जाएंगे तो पर्सनल ख्वाहिशों और प्रोफेशनल जिम्मेदारियों के बीच बैलेंस बनाने की जरूरत आएगी। वृषभ मासिक राशिफल बताएगा कि इस महीने क्रिएटिव मौके आएंगे, परिवारिक रिश्ते गहरे होंगे और पढ़ाई या करियर में सफलता मिलेगी, लेकिन पैसों और सेहत पर खास ध्यान देना होगा। ऐसे में आइए पढ़ते हैं वृषभ राशि का मासिक (Vrishabh Rashifal October 2025) राशिफल।

परिचय: यह महीना सूर्य के कन्या राशि में होने से शुरू होगा, जिससे क्रिएटिविटी और आत्मविश्वास बढ़ेगा। बुध, शुक्र और मंगल अलग-अलग अहम राशियों से गुजरेंगे, जो कम्युनिकेशन, रिश्तों और करियर को प्रभावित करेंगे। वृषभ मासिक राशिफल बताएगा कि 18 अक्टूबर को जब गुरु कर्क राशि में जाएंगे तो घर और परिवार को मजबूती देंगे। मीन राशि में शनि वक्री रहेंगे, जिससे अनुशासन, लंबी योजना और लगातार मेहनत की जरूरत रहेगी।

वृषभ मासिक स्वास्थ्य राशिफल इस महीने सेहत पर ध्यान देना पड़ेगा। शुरुआत में सूर्य कन्या राशि में रहेंगे और एनर्जी देंगे, लेकिन तुला राशि में जाने पर जिम्मेदारियों को बैलेंस करने से स्ट्रेस आएगा। वृषभ मासिक राशिफल बताएगा कि 9 अक्टूबर के बाद जब शुक्र कन्या राशि में जाएंगे तो हेल्दी रूटीन और डाइट को सपोर्ट करेंगे। मीन राशि में शनि वक्री रहेंगे और अगर जिम्मेदारियां टाली गईं तो थकान और इमोशनल दबाव देंगे। 27 अक्टूबर को मंगल वृश्चिक राशि में जाएंगे और एनर्जी बढ़ाएंगे, लेकिन ओवरएक्सर्शन और छोटी-मोटी इंजरी से बचना होगा। लगातार आराम और ध्यान से सेहत की प्रैक्टिस फायदेमंद रहेंगी।

वृषभ मासिक परिवार और रिश्ते राशिफल इस महीने परिवार और रिश्तों में गहराई आएगी। 3 अक्टूबर से बुध तुला राशि में जाएंगे और अपनों से बात-चीत और समझ बेहतर करेंगे। 17 अक्टूबर को सूर्य तुला राशि में जाएंगे और पार्टनरशिप में तालमेल बढ़ाएंगे। वृषभ मासिक राशिफल बताएगा कि 18 अक्टूबर को गुरु कर्क राशि में जाएंगे और परिवार से इमोशनल सपोर्ट और गहरे रिश्ते देंगे। 27 अक्टूबर को मंगल वृश्चिक राशि में जाएंगे और रोमांटिक पैशन बढ़ाएंगे, लेकिन घर में कभी-कभी टेंशन भी लाएंगे। धैर्य और साफ-साफ बात करने से तालमेल बना रहेगा।

वृषभ मासिक शिक्षा राशिफल इस महीने पढ़ाई और एजुकेशन के मामले स्थिर रहेंगे। तुला राशि में बुध रहेंगे और एनालिटिकल स्किल्स व कम्युनिकेशन बढ़ाएंगे, जिससे लॉ, बिजनेस और क्रिएटिव पढ़ाई में फायदा मिलेगा। वृषभ मासिक राशिफल बताएगा कि 9 अक्टूबर से शुक्र कन्या राशि में जाएंगे और आर्ट्स, डिज़ाइन व रिसर्च वाले स्टूडेंट्स को फायदा देंगे। 18 अक्टूबर को गुरु कर्क राशि में जाएंगे और प्रतियोगी परीक्षा, उच्च शिक्षा या टीचिंग से जुड़े लोगों को सपोर्ट देंगे। 24 अक्टूबर को बुध वृश्चिक राशि में जाएंगे और साइकॉलजी, फाइनेंस व इन्वेस्टिगेटिव रिसर्च में फोकस बढ़ाएंगे। यह समय गहरी पढ़ाई के लिए अच्छा रहेगा।

निष्कर्ष अक्टूबर 2025 वृषभ जातकों के लिए स्थिर प्रगति और नए मौके लेकर आएगा। रिश्ते, क्रिएटिव काम और शिक्षा पॉज़िटिव रहेंगे, लेकिन पैसों और सेहत पर ध्यान देना होगा। वृषभ मासिक राशिफल बताएगा कि गुरु कर्क राशि में जाएंगे और भावनात्मक व पारिवारिक सपोर्ट देंगे। वहीं, महीने के आखिर में मंगल वृश्चिक राशि में जाएंगे और मोटिवेशन व महत्वाकांक्षा बढ़ाएंगे। बैलेंस और धैर्य बनाए रखना इस बदलाव वाले समय का पूरा फायदा दिलाएगा।