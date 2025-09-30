विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

Aries Monthly Horoscope October 2025: मेष राशि की करियर में होगी खूब तरक्की, करें ये उपाय

By Digital Desk Edited By: Kaushik Sharma
Updated: Tue, 30 Sep 2025 03:10 PM (IST)

Aries October 2025 Monthly Rashifal अक्टूबर का महीना मेष राशि के बहुत ही खास रहने वाला है। इस महीने मेष राशि के जातक नए संबंध बनाएंगे और विवेकपूर्ण खर्च करेंगे। साथ ही कामों में सफलता मिलेगी। चलिए एस्ट्रोलॉजर आनंद सागर पाठक जी से जानते हैं मेष राशि के लिए कैसा रहने वाला है यह महीना।

Aries Monthly Horoscope October 2025: कैसा रहेगा अक्टूबर का महीना

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। मेष मासिक राशिफल (1 अक्टूबर–31 अक्टूबर 2025) में अक्टूबर 2025 मेष राशि (Mesh rashifal October 2025) वालों के लिए बदलाव और विकास का समय लेकर आएगा। महीने की शुरुआत में सूर्यदेव कन्या राशि में रहेंगे और बाद में तुला राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे संतुलन और सहयोग को महत्व मिलेगा। इस महीने करियर में बदलाव आएंगे, वित्तीय स्थिति में अवसर पैदा होंगे और रिश्तों में नयी ऊर्जा बढ़ेगी।

अक्टूबर के अंत में मंगलदेव का वृश्चिक राशि में प्रवेश आपका उत्साह बढ़ाएगा और संकल्प को मजबूत करेगा, जिससे आप अपने लक्ष्य की ओर दृढ़ता से बढ़ेंगे। ऐसे में आइए पढ़ते हैं मेष राशि का मासिक राशिफल।

परिचय:

मेष मासिक राशिफल (1 अक्टूबर–31 अक्टूबर 2025) यह बताता है कि अक्टूबर ग्रहों की चाल से जीवन के कई क्षेत्रों में बदलाव लाएगा। इस माह में बुधदेव, शुक्रदेवी और मंगलदेव अपनी राशि बदलेंगे, जिससे नए अवसर और चुनौतियां उत्पन्न होंगी। इस महीने रिश्तों और वित्त पर ध्यान देंगे और करियर व शिक्षा में संतुलन बनाए रखेंगे। मीन राशि में शनिदेव की प्रतिगामी चाल धैर्य और स्थिरता बढ़ाएगी।

मेष मासिक स्वास्थ्य राशिफल

इस माह आपका स्वास्थ्य सामान्य रूप से स्थिर रहेगा, लेकिन तनाव और अधिक कार्यभार चिंता बढ़ाएंगे। मीन राशि में शनिदेव की प्रतिगामी चाल यह संकेत देगी कि यदि अनसुलझे भावनात्मक मुद्दों को नजरअंदाज करेंगे तो स्वास्थ्य प्रभावित होगा। इस महीने ध्यान, योग और प्राणायाम जैसी शांतिप्रद दिनचर्या अपनाएंगे। 9 अक्टूबर से शुक्रदेवी का कन्या राशि में प्रवेश फिटनेस, आहार और व्यक्तिगत देखभाल पर ध्यान बढ़ाएगा। 27 अक्टूबर को मंगलदेव का वृश्चिक राशि में प्रवेश आपको ऊर्जा देगा, लेकिन अधिक श्रम से बचेंगे। अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में दुर्घटनाओं या अचानक तनाव से सावधान रहेंगे।

मेष मासिक परिवार और रिश्ते राशिफल

अक्टूबर में रिश्तों में बदलाव आएंगे। महीने की शुरुआत में बुधदेव का तुला राशि में प्रवेश प्रियजनों के साथ संवाद बेहतर करेगा और समझ व समझौते को बढ़ाएगा। 17 अक्टूबर को सूर्यदेव का तुला राशि में प्रवेश पारिवारिक सामंजस्य को बढ़ाएगा, लेकिन इसके लिए धैर्य बनाए रखेंगे। 18 अक्टूबर से गुरुदेव का कर्क राशि में प्रवेश घर और परिवार से जुड़े मामलों में सुख और सहयोग देगा। राहु कुम्भ राशि में और केतु सिंह राशि में रहेंगे, जिससे दोस्तों या बच्चों के साथ कभी-कभी मतभेद होंगे, जिन्हें लचीलापन दिखाकर सुलझाएंगे। प्रेम संबंध 27 अक्टूबर से मंगलदेव के वृश्चिक राशि में प्रवेश के बाद और अधिक गहन और उत्साही होंगे।

मेष मासिक शिक्षा राशिफल

छात्रों के लिए अक्टूबर प्रगति और संकल्प का महीना होगा। बुधदेव का तुला राशि में प्रवेश अध्ययन में उन्नति देगा, विशेषकर उन विषयों में जिनमें विश्लेषण और संवाद कौशल की आवश्यकता होगी। 9 अक्टूबर से शुक्रदेवी का कन्या राशि में प्रवेश रचनात्मक अध्ययन, शोध कार्य और कला से जुड़े अध्ययन में लाभ देगा। 24 अक्टूबर को बुधदेव का वृश्चिक राशि में प्रवेश विशेष ध्यान और गहराई की मांग करेगा, खासकर विज्ञान, मनोविज्ञान या वित्त से जुड़े अध्ययन में। 18 अक्टूबर को गुरुदेव का कर्क राशि में प्रवेश विदेश अध्ययन या गृह विज्ञान, शिक्षा और विधि क्षेत्र में लाभ देगा।

निष्कर्ष

अक्टूबर 2025 मेष राशि वालों के लिए परिवर्तन और विकास का महीना होगा। सफलता पाने के लिए धैर्य, लचीलापन और विवेक बनाए रखेंगे। करियर में स्थिर प्रगति करेंगे, वित्तीय मामलों में सावधानी बरतेंगे और रिश्तों में समझदारी व सहयोग बढ़ाएंगे। महीने के अंत में मंगलदेव के वृश्चिक राशि में प्रवेश से आपका उत्साह और संकल्प चरम पर होगा, जिससे आप जीवन की चुनौतियों को पार करने में सक्षम होंगे। अपनी अंतर्ज्ञान पर भरोसा करेंगे और संतुलन बनाए रखेंगे, ताकि इस गतिशील समय का पूर्ण लाभ उठा सकें।

उपाय:

  • a) प्रत्येक सुबह सूर्यदेव को जल अर्पित करेंगे, स्पष्टता और ऊर्जा पाने के लिए।
  • b) मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, इच्छाशक्ति और सुरक्षा पाने के लिए।
  • c) बुधदेव के प्रभाव को बढ़ाने हेतु हरा वस्त्र रखेंगे या पन्ना धारण करेंगे।
  • d) मन की शांति बनाए रखने के लिए ध्यान या प्राणायाम का अभ्यास करेंगे।
  • e) शनिवार को जरूरतमंदों को भोजन या वस्त्र दान करेंगे। शनिदेव की प्रतिगामी चाल के प्रभाव को कम करने के लिए।

लेखक: श्री आनंद सागर पाठक, Astropatri.com, फीडबैक के लिए लिखें: hello@astropatri.com