Gemini Monthly Horoscope October 2025: मिथुन राशि के करियर में आएंगे नए मौके, कैसा रहेगा यह महीना?
Gemini October 2025 Monthly Rashifal अक्टूबर का महीना मिथुन राशि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। इस राशि को इस महीने सीखने के मौके आएंगे क्रिएटिविटी बढ़ेगी परिवार में सामंजस्य मिलेगा और करियर में बदलाव देखने को मिलेगा। चलिए एस्ट्रोलॉजर आनंद सागर पाठक जी से जानते हैं मिथुन राशि के लिए कैसा रहने वाला है यह महीना।
आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। अक्टूबर 2025 मिथुन जातकों के लिए बदलाव और नए मौकों का महीना रहेगा। यह समय सीखने, क्रिएटिविटी और कम्युनिकेशन से प्रगति लाएगा। आपका स्वामी ग्रह बुध दो बार राशि बदलेंगे, जिससे एडजस्ट करने की क्षमता सबसे बड़ी ताकत बनेगी।
मिथुन मासिक राशिफल बताएगा कि शिक्षा में लाभ मिलेगा, करियर के नए मौके आएंगे और परिवार में सामंजस्य बढ़ेगा। लेकिन पैसों और सेहत पर सावधानी रखनी होगी। ऐसे में आइए पढ़ते हैं मिथुन राशि (Gemini Monthly Horoscope October 2025) का मासिक राशिफल।
परिचय:
यह महीना सूर्य के कन्या राशि में होने से शुरू होगा, जिससे घर और भावनात्मक सुख पर जोर आएगा। 3 अक्टूबर को बुध तुला राशि में जाएंगे और 24 अक्टूबर को वृश्चिक राशि में जाएंगे, जिससे आपकी कम्युनिकेशन, प्लानिंग और डिसीजन-मेकिंग की परीक्षा होगी। मिथुन मासिक राशिफल बताएगा कि 18 अक्टूबर को गुरु कर्क राशि में जाएंगे और परिवार व पैसों में मजबूती देंगे। महीने के आखिर में मंगल वृश्चिक राशि में जाएंगे और आपके अंदर दृढ़ता और फोकस बढ़ाएंगे।
मिथुन मासिक स्वास्थ्य राशिफल
सेहत पर ध्यान और बैलेंस दोनों जरूरी रहेंगे। शुरुआत में सूर्य कन्या राशि में रहेंगे और हेल्दी लाइफस्टाइल देंगे। लेकिन 17 अक्टूबर को सूर्य तुला राशि में जाएंगे तो काम और निजी जिंदगी के बैलेंस सेहत पर असर डालेंगे। मिथुन मासिक राशिफल बताएगा कि 9 अक्टूबर के बाद शुक्र कन्या राशि में जाएंगे और डाइट व फिटनेस रूटीन बेहतर करेंगे। मीन राशि में शनि वक्री रहेंगे और अगर ओवरवर्क कंट्रोल नहीं किया तो थकान और चिंता देंगे। महीने के आखिर में मंगल वृश्चिक राशि में जाएंगे और एनर्जी बढ़ाएंगे, लेकिन ज्यादा खींचतान शरीर पर असर डालेगी, इसलिए संतुलन बनाए रखना होगा।
मिथुन मासिक परिवार और रिश्ते राशिफल
इस महीने परिवार और रिश्तों पर अच्छा फोकस रहेगा। 3 अक्टूबर से बुध तुला राशि में जाएंगे और रिश्तों व परिवार में बातचीत और समझ बढ़ाएंगे। 17 अक्टूबर को सूर्य तुला राशि में जाएंगे और सामंजस्य देंगे, पुराने मसले सुलझाने का अच्छा समय रहेगा। मिथुन मासिक राशिफल बताएगा कि 18 अक्टूबर को गुरु कर्क राशि में जाएंगे और परिवारिक रिश्ते और भावनात्मक स्थिरता देंगे। हालांकि कुंभ में राहु और सिंह में केतु कभी-कभी दोस्तों या भाई-बहनों के रिश्तों में गलतफहमियां ला सकते हैं, जिनसे धैर्य और साफ बातचीत से निपटना होगा।
मिथुन मासिक शिक्षा राशिफल
अक्टूबर शिक्षा और सीखने के लिए सपोर्टिव रहेगा। तुला राशि में बुध रहेंगे और कम्युनिकेशन, एनालिसिस और टीमवर्क वाले विषयों में परफॉर्मेंस बढ़ाएंगे। 9 अक्टूबर को शुक्र कन्या राशि में जाएंगे और आर्ट्स, क्रिएटिव पढ़ाई या रिसर्च करने वालों को फायदा देंगे। मिथुन मासिक राशिफल बताएगा कि 18 अक्टूबर को गुरु कर्क राशि में जाएंगे और एग्ज़ाम, स्कॉलरशिप और विदेश में पढ़ाई के मौके बढ़ाएंगे। 24 अक्टूबर को बुध वृश्चिक राशि में जाएंगे और साइंस, साइकॉलजी या रहस्यमय विषयों में रिसर्च करने वालों का फोकस बढ़ाएंगे, जिससे सफलता के चांस बढ़ेंगे।
निष्कर्ष
अक्टूबर 2025 मिथुन जातकों के लिए सीखने, ग्रोथ और एडजस्टमेंट का महीना रहेगा। करियर और पढ़ाई में अच्छे नतीजे आएंगे, लेकिन पैसों पर ध्यान रखना होगा। मिथुन मासिक राशिफल बताएगा कि सेहत और जिम्मेदारियों का बैलेंस जरूरी रहेगा, खासकर जब मंगल वृश्चिक राशि में जाएंगे। गुरु कर्क राशि में रहकर परिवार और आर्थिक सपोर्ट देंगे और बुध आपकी बुद्धि तेज करेंगे। यह महीना लचीलापन और सोच-समझकर प्लानिंग करने से ग्रोथ दिलाएगा।
उपाय:
- a) रोज़ “ॐ बुधाय नमः” मंत्र का जप करें, बुध देव का आशीर्वाद मजबूत होगा।
- b) बुधवार को हरी सब्ज़ियां या किताबें दान करें, बुद्धि और स्पष्टता बढ़ेगी।
- c) माँ सरस्वती की पूजा करें, सीखने और कम्युनिकेशन में सुधार आएगा।
- d) पन्ना रत्न या हरे रंग के कपड़े पहनें, पॉज़िटिव एनर्जी मिलेगी।
- e) प्राणायाम करें, तनाव कम होगा और फोकस बढ़ेगा।
