Capricorn Monthly Horoscope October 2025: मकर राशि वालों की आर्थिक स्थिति होगी मजबूत, बनेंगे सारे बिगड़े काम

यह महीना (Capricorn October 2025 Horoscope) सूर्य के कन्या राशि में होने से शुरू होता है जिससे मकर राशि के जातकों के पेशेवर अवसर और प्रतिष्ठा बढ़ेगी। बुध शुक्र और मंगल के विशेष गोचर करियर और सामाजिक जीवन पर असर डालेंगे। ऐसे में चलिए ऐस्ट्रॉलजर आनंद सागर पाठक जी से जानते हैं मकर राशि का मासिक राशिफल।

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। मकर राशि (Capricorn October 2025 Horoscope) के लिए अक्टूबर 2025 प्रगति लेकर आएगा। महीने की शुरुआत में सूर्य का प्रभाव करियर और पेशेवर उपलब्धियों को उजागर करेगा। 18 अक्टूबर को गुरु का मकर राशि में प्रवेश साझेदारी और वित्त में लाभकारी बदलाव लाएगा।

मकर मासिक राशिफल करियर में मान्यता, वित्तीय अवसर और मजबूत रिश्तों की तरफ संकेत देता है। स्वास्थ्य और कार्य-जीवन संतुलन के लिए सतर्कता जरूरी होगी ताकि प्रगति बनी रहे। चलिए ऐस्ट्रॉलजर आनंद सागर पाठक जी (astropatri.com) से जानते हैं मकर राशि का मासिक राशिफल।

मकर मासिक राशिफल (1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2025) मकर मासिक राशिफल बताता है कि 18 अक्टूबर को गुरु का मकर राशि में प्रवेश साझेदारी और वित्तीय संभावनाओं को मजबूत करेगा। शनि, आपके शासक ग्रह, मीन राशि में वक्री हैं, जो आपको धीमे चलने, योजनाओं की समीक्षा करने और संवाद व सीखने में अनुशासन अपनाने की याद दिलाएंगे।

मकर मासिक स्वास्थ्य राशिफल (1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2025) अक्टूबर में स्वास्थ्य के लिए संतुलन और आत्म-देखभाल जरूरी है। महीने के पहले हिस्से में कन्या राशि में सूर्य स्वास्थ्य और ऊर्जा को मजबूत करेगा, जबकि 17 अक्टूबर से तुला राशि में सूर्य का प्रवेश तनाव संबंधी समस्याएं ला सकता है। मकर मासिक राशिफल बताता है कि कन्या राशि में शुक्र स्वास्थ्य संबंधी आदतों और वेलनेस को बेहतर बनाएगा।

मीन राशि में वक्री शनि शारीरिक थकान, पाचन समस्याएं या नींद में बाधा ला सकते हैं यदि समय प्रबंधन पर ध्यान न दिया जाए। 27 अक्टूबर से वृश्चिक राशि में मंगल ऊर्जा बढ़ाएगा, लेकिन अधिक परिश्रम से बचने के लिए संतुलन जरूरी होगा।

मकर मासिक परिवार और रिश्ते राशिफल (1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2025) परिवार और रिश्ते स्थिरता और गहराई के अवसर लाएंगे। 3 अक्टूबर से तुला राशि में बुध खुला संवाद और गलतफहमियों को सुलझाने में मदद करेगा। मकर मासिक राशिफल बताता है कि 18 अक्टूबर के बाद गुरु का मकर राशि में गोचर साझेदारी, विवाह और पारिवारिक सौहार्द को मजबूत करेगा। कन्या राशि में शुक्र सच्चाई और सार्थक रिश्तों पर ध्यान देने के लिए प्रेरित करेगा। महीने के अंत में वृश्चिक राशि में मंगल व्यक्तिगत रिश्तों में गहराई और जुनून लाएगा, लेकिन संघर्ष से बचने के लिए धैर्य जरूरी होगा।

मकर मासिक शिक्षा राशिफल (1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2025) मकर राशि के विद्यार्थियों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में सकारात्मक संकेत हैं। तुला राशि में बुध का गोचर एनालिटिकल क्षमता और स्पष्टता बढ़ाएगा, जो कानून, प्रबंधन या संचार जैसे क्षेत्रों में पढ़ाई में मदद करेगा। 9 अक्टूबर से कन्या राशि में शुक्र क्रिएटिविटी और रिसर्च ओरिएन्टेड अध्ययन को प्रोत्साहित करेंगे।

मकर मासिक राशिफल बताता है कि 18 अक्टूबर को गुरु का मकर राशि में प्रवेश उच्च शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षाओं और विदेश अवसरों के लिए शुभ है। 24 अक्टूबर से वृश्चिक राशि में बुध का गोचर शोध, विज्ञान या मनोविज्ञान संबंधित पढ़ाई में फोकस बढ़ाएगा और छात्रों को अच्छे परिणाम दिलाएगा।

निष्कर्ष – मकर मासिक राशिफल (1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2025) अक्टूबर 2025 मकर राशि वालों के लिए स्थिरता, विकास और नए अवसर लाएगा। करियर विकास, मजबूत साझेदारी और वित्तीय सुधार प्रमुख होंगे। मकर मासिक राशिफल बताता है कि जबकि वक्री शनि धैर्य की मांग करेंगे, गुरु का मकर राशि में होना परिवार और वित्त में आशीर्वाद लाएगा। स्वास्थ्य, आराम और भावनात्मक संतुलन बनाए रखने से यह महीना सार्थक प्रगति और मजबूत नींव वाला रहेगा।