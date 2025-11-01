विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मेष से कर्क Aaj Ka Rashifal 1 नवंबर 2025: इन राशियों के लिए खास रहेगा नवंबर का पहला दिन, पढ़ें राशिफल

By digital deskEdited By: Suman Saini
Updated: Sat, 01 Nov 2025 04:00 AM (IST)

राशिफल में माना जा रहा है कि कुछ राशि के जातकों को आज अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। वहीं कुछ जातकों को यह सलाह दी जाती है कि वह जरूरत से ज्यादा सोचने से बचें। ऐसे में चलिए एस्ट्रोलॉजर आनंद सागर पाठक से जानते हैं मेष से कर्क राशि (Horoscope Today 1 November 2025) तक का दैनिक राशिफल।

Aaj Ka Rashifal 1 November 2025: पढ़ें आज का राशिफल।

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। Aaj Ka Rashifal 1 नवंबर 2025 के अनुसार, चंद्रमा कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं, जिससे नई सोच, आजादी और टीमवर्क की भावना बढ़ेगी। आज का दिन मिलजुलकर काम करने और नई योजनाओं पर सोचने के लिए अच्छा है। मंगल और बुध वृश्चिक राशि में हैं, जो मेहनत और समझदारी से बात करने की शक्ति बढ़ा रहे हैं।

मेष आज का राशिफल (Aries Horoscope Today)

आज का दिन टीमवर्क, नेटवर्किंग और नई सोच से जुड़े कामों के लिए शुभ है। चंद्रमा कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं, जिससे आपके सामाजिक और व्यावसायिक संबंध मजबूत होंगे। यह समय मिलजुलकर किसी रचनात्मक या सामाजिक प्रोजेक्ट पर काम करने का है। समान विचारों वाले लोगों के साथ जुड़कर आपको प्रेरणा मिलेगी। बस, धैर्य रखें, क्योंकि काम करने की सबकी गति अलग-अलग होती है। मंगल और बुध वृश्चिक राशि में हैं, जो आपकी इन्टुशन को तेज कर रहे हैं। आज नए काम शुरू करने के बजाय भविष्य की योजना बनाना अधिक लाभदायक रहेगा।

  • शुभ रंग: लाल
  • शुभ अंक: 9
  • आज का सुझाव: अकेले काम करने से बेहतर है साथ मिलकर काम करना, दूसरों की बात सुनें और उनसे सीखें।

वृषभ आज का राशिफल (Taurus Horoscope Today)

आज आपका ध्यान करियर और लक्ष्यों पर केंद्रित रहेगा। चंद्रमा कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं, जो आपके पेशेवर जीवन में नई सोच और बदलाव को प्रोत्साहित करेंगे। आज काम में कुछ अलग या आधुनिक तरीका अपनाने से अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। कन्या राशि में स्थित शुक्र आपकी मेहनत में निखार और सटीकता लाएंगे, जिससे वरिष्ठों और क्लाइंट्स पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। रिश्तों में मंगल और बुध वृश्चिक राशि में हैं, जो गहराई और जुनून दोनों बढ़ा रहे हैं। भावनाओं में संतुलन रखें।

  • शुभ रंग: गहरा हरा
  • शुभ अंक: 6
  • आज का सुझाव: परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालें, लचीलापन आपकी प्रगति को और मजबूत करेगा।

मिथुन आज का राशिफल (Gemini Horoscope Today)

आज का दिन नई प्रेरणाओं और खोज से भरा रहेगा। चंद्रमा कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं, जो आपको सीखने, यात्रा करने और नए अनुभव पाने की दिशा में आगे बढ़ा रहे हैं। आप किसी नई शिक्षा, कोर्स या आध्यात्मिक ज्ञान की ओर आकर्षित हो सकते हैं। आपके स्वामी बुध वृश्चिक राशि में हैं, जिससे आपकी सोच और संवाद दोनों गहरे और प्रभावशाली रहेंगे। अपनी बात खुलकर कहें, लेकिन जरूरत से ज्यादा सोचने से बचें। रिश्तों में सच्चाई और स्पष्टता बनाए रखें।

  • शुभ रंग: आसमानी नीला
  • शुभ अंक: 5
  • आज का सुझाव: जिज्ञासु बने रहें, नए विचार आपकी सोच और दिशा दोनों बदल सकते हैं।

कर्क आज का राशिफल (Cancer Horoscope Today)

आज का दिन भावनात्मक गहराई और आर्थिक समझ का है। चंद्रमा कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं, जो आपको भावनाओं और पैसों से जुड़ी बातों को थोड़ा दूरी से देखने में मदद करेंगे। आपके ही राशि स्वामी बृहस्पति का प्रभाव भावनात्मक संतुलन और बुद्धिमत्ता बढ़ा रहा है। वृश्चिक राशि में स्थित मंगल और बुध आपकी रचनात्मकता और जुनून को और तेज कर रहे हैं। पुराने मुद्दों या यादों को पकड़कर न बैठें , बदलाव से ही विकास होता है।

  • शुभ रंग: चांदी
  • शुभ अंक: 2
  • आज का सुझाव: जो चीज़ें आपको रोक रही हैं, उन्हें छोड़ दें, आजादी ही नए आरंभ का रास्ता है।

यह राशिफल श्री आनंद सागर पाठक, astropatri.com द्वारा लिखा गया है। अपने सुझाव और प्रतिक्रियाओं के लिए आप उन्हें hello@astropatri.com पर ईमेल कर सकते हैं।    