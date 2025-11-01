विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सिंह से वृश्चिक Aaj Ka Rashifal 1 नवंबर 2025: सिंह वालों के रिश्ते होंगे मजबूत, बनेगी बिगड़ी बात

By digital deskEdited By: Suman Saini
Updated: Sat, 01 Nov 2025 04:15 AM (IST)

दैनिक राशिफल के मुताबिक कुछ राशि के जातक आज कठिन काम पूरे कर सकते हैं। वहीं कुछ जातकों को यह सलाह दी जाती है कि वह खुद का ध्यान रखना न भूलें। चलिए एस्ट्रोलॉजर आनंद सागर पाठक से जानते हैं सिंह से वृश्चिक राशि (Horoscope Today 1 November 2025) के जातकों का दैनिक राशिफल।

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। Aaj Ka Rashifal 1 नवंबर 2025 के अनुसार, शुक्र कन्या राशि में रहकर रिश्तों में प्यार और संतुलन ला रहे हैं। बृहस्पति कर्क राशि में हैं, जो भावनात्मक समझ और सहानुभूति बढ़ाते हैं। मीन राशि में वक्री शनि आत्मचिंतन और शांति की ओर प्रेरित कर रहे हैं। शुक्र कन्या राशि में रहकर रिश्तों को निखारेंगे, और कर्क राशि में बृहस्पति मार्गदर्शन और भावनात्मक सहारा देंगे।

सिंह आज का राशिफल (Leo Horoscope Today)

Singh-New

आज का दिन रिश्तों को समझने और संतुलित करने का है। चंद्रमा कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं, जिससे विवाह और साझेदारी के मामलों पर ध्यान रहेगा। वृश्चिक राशि में मंगल और बुध के प्रभाव से बातचीत में भावनात्मक गहराई आ सकती है, इसलिए शब्दों को सोच-समझकर बोलें। तुला राशि में सूर्य बिना पक्षपात के संतुलन का भाव बढ़ा रहे हैं। यह दिन भरोसा दोबारा कायम करने या रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए अच्छा है।

  • शुभ रंग: सुनहरा
  • शुभ अंक: 1
  • आज का सुझाव: जब अहंकार पीछे हटता है, तभी सच्चा सामंजस्य पनपता है।

कन्या आज का राशिफल (Virgo Horoscope Today)  

Kanya-New

आज स्वास्थ्य, अनुशासन और मेहनत पर ध्यान रहेगा। आपकी राशि में स्थित शुक्र आकर्षण और व्यावहारिकता को बढ़ा रहे हैं। चंद्रमा कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं, जिससे आप काम में नई सोच और सुधार लाने की कोशिश करेंगे। वृश्चिक राशि में मंगल और बुध आपको मन लगाकर समझदारी से काम करने को प्रेरित रहे हैं, कठिन काम भी आज पूरे हो सकते हैं। खुद का ध्यान रखना न भूलें, मानसिक शांति भी उतनी ही जरूरी है।

  • शुभ रंग: ऑलिव ग्रीन
  • शुभ अंक: 3
  • आज का सुझाव: पूर्णता अच्छी है, पर मन की शांति उससे भी बेहतर है।

तुला आज का राशिफल (Libra Horoscope Today)

Tula-New

आज आप विश्वास के साथ कुछ क्रिएटिव करेंगे। आपकी राशि में सूर्य के होने से आकर्षण और संतुलन बढ़ रहा है। चंद्रमा कुंभ राशि में हैं, जो आपकी कल्पनाशक्ति और पर्सनल एक्सप्रेशन को प्रोत्साहित कर रहे हैं। वृश्चिक राशि में मंगल और बुध करियर और वित्तीय मामलों में रणनीतिक सोच ला रहे हैं। रिश्तों में हर स्थिति में विनम्र रहें और सभी के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार करें, इससे संबंध और गहरे होंगे।

  • शुभ रंग: गुलाबी
  • शुभ अंक: 7
  • आज का सुझाव: विनम्रता के साथ आगे बढ़ें, आपकी शांति और संतुलन दूसरों को प्रेरित करेगा।

वृश्चिक आज का राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

Vrishak-New

आज अपने मन को समझने और दिल की बात साफ करने का दिन है। मंगल और बुध आपकी ही राशि में हैं, जिससे आपकी ऊर्जा और सोचने-समझने की क्षमता अपने चरम पर है। चंद्रमा कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं, जो आपको परिवार या निजी जीवन से जुड़ी बातों को नए नजरिए से देखने में मदद करेंगे। अगर कोई अधूरा काम या मन का बोझ है, तो आज उसे हल करने का अवसर है। अपने इन्टुशन पर भरोसा करें।

  • शुभ रंग: काला
  • शुभ अंक: 8
  • आज का सुझाव: भावनात्मक शक्ति आपकी असली ताकत है, इसे सकारात्मक दिशा में लगाएं।

यह राशिफल श्री आनंद सागर पाठक,  astropatri.com द्वारा लिखा गया है। अपने सुझाव और प्रतिक्रियाओं के लिए आप उन्हें hello@astropatri.com पर ईमेल कर सकते हैं।    