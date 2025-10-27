Scorpio Weekly Horoscope 27 Oct to 02 Nov 2025: काम में फोकस बढ़ेगा, पढ़ें राशिफल

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। यह सप्ताह (Weekly 27 October to 2 November 2025) गहरी भावनात्मक परिवर्तन, स्पष्टता और सशक्तिकरण का समय लेकर आएगा। चंद्रमा का धनु, मकर, कुंभ और मीन राशियों से गोचर आपके फोकस, अनुशासन और भावनात्मक शक्ति को प्रबल करेगा। मंगल देव, आपके स्वामी ग्रह, वृश्चिक राशि में बलशाली रूप से स्थित हैं। इस सप्ताह आप अविराम प्रगति करेंगे। बुध देव आपकी बुद्धि को तेज करेंगे। 2 नवंबर को शुक्र तुला राशि में प्रवेश करेंगे, जो आपके दृष्टिकोण को कोमल बनाएंगे और तीव्रता को सौम्यता के साथ संतुलित करेंगे।

परिचय इस सप्ताह आप साहसिक कदम उठाने और आंतरिक उपचार की ओर प्रेरित होंगे। चंद्रमा का धनु, मकर, कुंभ और मीन राशियों से गोचर आपको नयी खोज से खुद को परखने की ओर ले जाएगा, जिससे आप भावनात्मक स्थिरता बनाए रखते हुए रणनीतिक निर्णय ले सकेंगे। तुला राशि में सूर्य देव संतुलन प्रदान करेंगे, जिससे उच्च दबाव वाले क्षणों में आप स्थिर रह सकेंगे। यह सप्ताह आपके निर्णयों में दृढ़ता और इन्टूशन का अद्भुत मेल लाएगा, जिससे व्यक्तिगत और पेशेवर दोनों क्षेत्रों में परिणाम दिखाई देंगे।

वृश्चिक साप्ताहिक राशिफल: स्वास्थ्य (27 अक्टूबर से 2 नवंबर) स्वास्थ्य और संतुलन इस सप्ताह अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। चंद्र देव धनु राशि में ऊर्जा और उत्साह बढ़ाएंगे, शारीरिक गतिविधि और मानसिक ताजगी के लिए प्रेरित करेंगे। मकर राशि में चंद्र देव मानसिक संतुलन बनाए रखने और पर्याप्त विश्राम लेने का संदेश देंगे। कुंभ राशि में चंद्र देव भावनात्मक स्थिरता और मानसिक शक्ति बढ़ाएंगे। 2 नवंबर को मीन राशि में चंद्र देव भावनात्मक संतुलन और आंतरिक शांति को प्रबल करेंगे। मंगल देव आपकी सहनशक्ति बढ़ाएंगे, लेकिन अधिक प्रयास से तनाव हो सकता है। संतुलित आहार, हल्का व्यायाम और ध्यान से शक्ति बनी रहेगी।

वृश्चिक साप्ताहिक राशिफल: परिवार और संबंध (27 अक्टूबर से 2 नवंबर) रिश्तों में भावनात्मक गहराई और उपचार की संभावना है। धनु राशि में चंद्र देव ईमानदारी और खुलापन लाएंगे, जिससे पारिवारिक संवाद सुस्पष्ट होंगे। 28 से 30 अक्टूबर तक मकर राशि में चंद्र देव जिम्मेदारी और समझदारी बढ़ाएंगे। कुंभ राशि में चंद्र देव भावनात्मक स्वतंत्रता और स्वस्थ सीमाएँ बनाए रखने में मदद करेंगे। 2 नवंबर को मीन राशि में चंद्र देव गर्मजोशी, सहानुभूति और विश्वास को पुनर्जीवित करेंगे। तुला राशि में प्रवेश करने वाले शुक्र देव प्रेम और समझदारी को प्रबल करेंगे, जिससे तीव्र भावनाएं कोमलता में बदल जाएंगी।

वृश्चिक साप्ताहिक राशिफल: शिक्षा (27 अक्टूबर से 2 नवंबर) छात्रों के लिए यह सप्ताह सीखने, अनुसंधान और ध्यान के लिए अनुकूल है। धनु राशि में चंद्र देव जिज्ञासा और अध्ययन उत्साह बढ़ाएंगे। मकर राशि में चंद्र देव अनुशासन और संगठन क्षमता को सुदृढ़ करेंगे। कुंभ राशि में चंद्र देव रचनात्मक और बौद्धिक सहयोग को प्रोत्साहित करेंगे। 2 नवंबर को मीन राशि में चंद्र देव इन्टूशन को तेज करेंगे। बुध देव याद और समझ को सही करेंगे, जिससे जटिल विषयों को आसानी से समझा जा सके।