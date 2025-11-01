विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

धनु से मीन Aaj Ka Rashifal 1 नवंबर 2025: कुंभ वालों के करियर में आएगा बदलाव, अपने मन की सुनें ये जातक

By digital deskEdited By: Suman Saini
Updated: Sat, 01 Nov 2025 04:30 AM (IST)

राशिफल के अनुसार, आज कुछ जातक अपने जीवन के लिए बड़े निर्णय ले सकते हैं। वहीं कुछ जातकों को अपने करियर में बदलाव देखने को मिल सकते हैं। ऐसे में आइए एस्ट्रोलॉजर आनंद सागर पाठक से जानते हैं धनु से मीन (Horoscope Today 1 November 2025) राशि का दैनिक राशिफल के बारे में।

prefferd source google
Hero Image

Aaj Ka Rashifal 1 November 2025 Horoscope Today: पढ़ें आज का राशिफल।

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। Aaj Ka Rashifal 1 नवंबर 2025 के अनुसार, आज का दिन समझदारी और नई सोच से भरा रहेगा। कुंभ राशि में चंद्रमा के कारण आप सामाजिक और रचनात्मक सोच के साथ आगे बढ़ेंगे। तुला राशि में सूर्य संतुलन बनाए रखने में मदद करेंगे। वृश्चिक राशि में मंगल और बुध गहराई और सच्चाई से जुड़ी बातें सामने लाएंगे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

धनु आज का राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

Dhanu-New

आज संवाद और समझदारी आपकी ताकत हैं। चंद्रमा कुंभ राशि में हैं, जिससे आपकी सोच और बातचीत की क्षमता बढ़ेगी। वृश्चिक राशि में मंगल और बुध आपकी इन्टुशन को गहराई दे रहे हैं। बातचीत के दौरान जरूरत से ज्यादा सोच विचार करने या बातें छिपाने से बचें। किसी से अचानक मुलाकात आपके लिए नए अवसर ला सकती है। अपने विचारों पर विश्वास रखें, यही आगे की सफलता की कुंजी हैं।

  • शुभ रंग: बैंगनी
  • शुभ अंक: 12
  • आज का सुझाव: आत्मविश्वास से अपनी बात कहें, आज आपके शब्दों में प्रभाव है।

मकर आज का राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

Makar-New

आज धन और स्थिरता से जुड़े मामलों पर ध्यान रहेगा। चंद्रमा कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं, जो आपकी आमदनी और मूल्यों को प्रभावित कर रहे हैं। मीन राशि में वक्री शनि आपको खुद के बारे में सोचने का संकेत दे रहे हैं। वृश्चिक राशि में मंगल और बुध लंबी समय की योजनाओं के लिए सूझबूझ दे रहे हैं। नई तकनीक या आधुनिक निवेश के विचारों पर विचार कर सकते हैं।

  • शुभ रंग: चारकोल ग्रे
  • शुभ अंक: 10
  • आज का सुझाव: केवल लाभ नहीं, मूल्य पर ध्यान दें, समझदारी से लिए गए निर्णय ही स्थायी संपत्ति बनते हैं।

कुंभ आज का राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

Kumbh-New

आज आप आत्मविश्वास से खुद को एक्सप्रेस कर पाएंगे। चंद्रमा आपकी ही राशि में गोचर कर रहे हैं, जिससे आपकी ऊर्जा और आकर्षण बढ़ा है। राहु भी आपकी राशि में हैं, जो आपकी महत्वाकांक्षा और अलग सोच को उभार रहे हैं। वृश्चिक राशि में मंगल और बुध करियर में बदलाव या नई दिशा दे सकते हैं। शांत रहकर हर चुनौती का सामना करें। आपकी खुद की सोच आज आपकी सबसे बड़ी ताकत है।

  • शुभ रंग: इलेक्ट्रिक नीला
  • शुभ अंक: 11
  • आज का सुझाव: खुद पर भरोसा रखें, आपकी अलग सोच ही आपकी पहचान है।

मीन आज का राशिफल (Pisces Horoscope Today)

Meen-New

आज का दिन आत्म-चिंतन और विश्राम के लिए है। आपकी राशि में वक्री शनि आत्ममंथन की स्थिति बना रहे हैं। चंद्रमा कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं, जो आपके भीतर शांति और एकांत की भावना जगा रहे हैं। वृश्चिक राशि में मंगल और बुध आपकी इन्टुशन को बढ़ा रहे हैं। किसी बड़े निर्णय से पहले अपने मन की सुनें। भावनात्मक सीमाएं तय करें ताकि मानसिक संतुलन बना रहे।

  • शुभ रंग: समुद्री हरा
  • शुभ अंक: 4
  • आज का सुझाव: शांति में स्पष्टता मिलती है, अपने भीतर की आवाज पर भरोसा रखें।

यह राशिफल श्री आनंद सागर पाठक, astropatri.com द्वारा लिखा गया है। अपने सुझाव और प्रतिक्रियाओं के लिए आप उन्हें hello@astropatri.com पर ईमेल कर सकते हैं।   