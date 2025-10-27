Sagittarius Weekly Horoscope 27 Oct to 02 Nov 2025: काम में नए अवसर मिलेंगे, पढ़ें राशिफल

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। यह सप्ताह (Weekly 27 October to 2 November 2025) विकास, स्पष्टता और संतुलन से भरा रहेगा। चंद्रमा का आपके राशि में गोचर सप्ताह की शुरुआत में, और बाद में मकर, कुंभ और मीन राशियों से गोचर आपके भावनात्मक सफर को क्रियाशीलता से आत्मनिरीक्षण की ओर ले जाएगा। तुला राशि में सूर्य देव टीमवर्क और डिप्लोमेसी को प्रोत्साहित करेंगे, जबकि वृश्चिक राशि में मंगल देव आपको किसी भी चुनौती को पार करने का साहस देंगे। सप्ताहांत तक तुला राशि में प्रवेश करने वाले शुक्र आपके संबंधों में सौम्यता और सामंजस्य लाएंगे।

परिचय इस सप्ताह नए अवसर और आत्मविश्वास से भरा है। चंद्रमा का धनु, मकर, कुंभ और मीन राशियों में गोचर आपकी भावनाओं को प्रेरित करेगा, जिससे खुद को प्रेरित करना, दूसरों के लिए सहानुभूति महसूस करना और अपनी अंतरात्मा की आवाज को समझना आसान हो जाएगा। आपके स्वामी ग्रह बृहस्पति देव का कर्क राशि में आशीर्वाद आपके उत्साह और विश्वास को फलों से परिपूर्ण करेगा। यह सप्ताह स्थिर प्रगति, भावनात्मक विकास और रचनात्मक सहयोग को बढ़ावा देगा।

धनु साप्ताहिक राशिफल: स्वास्थ्य (27 अक्टूबर से 2 नवंबर) स्वास्थ्य और जीवनशक्ति पर ध्यान आवश्यक है। आपके राशि में चंद्र देव ऊर्जा और उत्साह बढ़ाएंगे, जिससे शारीरिक गतिविधि प्रेरित होगी। मकर राशि में चंद्र देव अधिक कार्य से तनाव और थकान के प्रति सचेत करेंगे। कुंभ राशि में चंद्र देव भावनात्मक स्थिरता और मानसिक संतुलन लाएंगे। 2 नवंबर को मीन राशि में चंद्र देव ध्यान और आध्यात्मिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देंगे। वृश्चिक राशि में मंगल देव सहनशक्ति बढ़ाएंगे, लेकिन अत्यधिक परिश्रम से बचें। नियमित व्यायाम और ध्यान से सप्ताह भर ऊर्जा और संतुलन बनाए रखा जा सकेगा।

धनु साप्ताहिक राशिफल: परिवार और संबंध (27 अक्टूबर से 2 नवंबर) रिश्तों में ईमानदारी, समझ और अपनापन्य बढ़ेगा। आपके राशि में चंद्र देव प्रेम और साहसिक व्यवहार लाएंगे। मकर राशि में चंद्र देव जिम्मेदारी और व्यावहारिक दृष्टिकोण बढ़ाएंगे, जिससे पारिवारिक रिश्ते मजबूत होंगे। कुंभ राशि में चंद्र देव संचार और मित्रता को बढ़ाएंगे। 2 नवंबर को मीन राशि में चंद्र देव भावनात्मक निकटता और क्षमा को बढ़ाएंगे। तुला राशि में प्रवेश करने वाले शुक्र देव प्रेम और सामंजस्य को प्रबल करेंगे। बृहस्पति देव का कर्क राशि में प्रभाव सहानुभूति और भावनात्मक उपचार लाएगा।

धनु साप्ताहिक राशिफल: शिक्षा (27 अक्टूबर से 2 नवंबर) छात्रों और शोधकर्ताओं के लिए यह सप्ताह बढ़िया रहेगा। आपके राशि में चंद्र देव 27 अक्टूबर को जिज्ञासा और अध्ययन उत्साह बढ़ाएंगे। मकर राशि में चंद्र देव फोकस और दृढ़ता बढ़ाएंगे। कुंभ राशि में चंद्र देव सहयोग और रचनात्मक सोच को प्रोत्साहित करेंगे। 2 नवंबर को मीन राशि में चंद्र देव इन्टूशन और कल्पना को बढ़ाएंगे। वृश्चिक राशि में बुध देव स्मृति और समझ को सुदृढ़ करेंगे, जिससे अध्ययन या अनुसंधान में बढ़िया परिणाम संभव होंगे।