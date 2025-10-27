Capricorn Weekly Horoscope 27 Oct to 02 Nov 2025: ज्यादा मेहनत से बचें, पढ़ें मकर का राशिफल

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। यह सप्ताह (Weekly 27 October to 2 November 2025) जिम्मेदारी, फोकस और परिवर्तन पर केंद्रित रहेगा। चंद्र देव का धनु, मकर, कुंभ और मीन राशियों से गोचर आपको आत्मनिरीक्षण से भावनात्मक गहराई की ओर मार्गदर्शन करेगा। तुला राशि में सूर्य देव आपकी नेतृत्व क्षमता और प्रतिष्ठा को बढ़ाएंगे, जबकि वृश्चिक राशि में मंगल देव पेशेवर महत्वाकांक्षा को ऊर्जा देंगे। 2 नवंबर को तुला राशि में प्रवेश करने वाले शुक्र आपके कार्य और संबंधों में सामंजस्य और सम्मान लाएंगे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

परिचय इस सप्ताह अनुशासन बनाए रखने के साथ भावनात्मक जागरूकता पर ध्यान देना आवश्यक है। चंद्र देव का धनु, मकर, कुंभ और मीन राशियों से गोचर आपको आत्मनिरीक्षण, योजना, सहयोग और भावनात्मक उपचार की विभिन्न अवस्थाओं से गुजारेगा। आपके स्वामी ग्रह शनि देव का मीन राशि में स्थिर प्रभाव धैर्य और विवेक से आपके कार्यों को मार्गदर्शित करेगा। यह सप्ताह प्रगति, सार्थक संबंध और लगातार प्रयास का पुरस्कार लेकर आएगा।

मकर साप्ताहिक राशिफल: स्वास्थ्य (27 अक्टूबर से 2 नवंबर) स्वास्थ्य और भावनात्मक संतुलन में स्थिर सुधार की संभावना है। चंद्र देव धनु राशि में ऊर्जा और उत्साह बढ़ाएंगे, जिससे सक्रिय रहना आसान होगा। आपके राशि में चंद्र देव के गोचर के दौरान कार्यभार से तनाव हो सकता है। छोटे ब्रेक लें और हाइड्रेशन बनाए रखें। कुंभ राशि में चंद्र देव सामाजिक गतिविधियों या रचनात्मक शौक के माध्यम से विश्राम को प्रोत्साहित करेंगे। 2 नवंबर को मीन राशि में चंद्र देव आंतरिक शांति और मानसिक स्पष्टता बढ़ाएंगे। यह ध्यान और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए बढ़िया समय है। शनि देव का स्थिर प्रभाव अनुशासन बनाए रखने की याद दिलाएगा। संतुलित विश्राम और पौष्टिक आहार से ऊर्जा बनी रहेगी।

मकर साप्ताहिक राशिफल: परिवार और संबंध (27 अक्टूबर से 2 नवंबर) रिश्तों में भावनात्मक समझ और पारिवारिक संबंधों की मजबूती बढ़ेगी। चंद्र देव धनु राशि में गर्मजोशी और खुलापन लाएंगे। 28 से 30 अक्टूबर तक मकर राशि में चंद्र देव पारिवारिक जिम्मेदारियां निभाने या सहारा बनने में मदद करेंगे। कुंभ राशि में चंद्र देव स्नेहपूर्ण और समझदारी से भावनाएं व्यक्त करने में मार्गदर्शन करेंगे। 2 नवंबर को मीन राशि में चंद्र देव क्षमा और भावनात्मक निकटता को बढ़ाएंगे, जिससे पिछले मतभेद ठीक होंगे। तुला राशि में प्रवेश करने वाले शुक्र देव प्रेम और शांति लौटाएंगे। संतुलित दृष्टिकोण पारिवारिक और रोमांटिक जीवन में सामंजस्य और संतोष लाएगा।

मकर साप्ताहिक राशिफल: शिक्षा (27 अक्टूबर से 2 नवंबर) छात्र और विद्यार्थी इस सप्ताह फोकस और दृढ़ता पाएंगे। चंद्र देव धनु राशि में नई जानकारी के लिए उत्साह बढ़ाएंगे। मकर राशि में चंद्र देव एकाग्रता और अनुशासन को प्रबल करेंगे। यह परीक्षा तैयारी या प्रोजेक्ट पूर्ण करने के लिए उत्तम समय है। कुंभ राशि में चंद्र देव सहयोग और रचनात्मक सोच को प्रेरित करेंगे। 2 नवंबर को मीन राशि में चंद्र देव कल्पना और समझदारी बढ़ाएंगे, विशेषकर कला या दार्शनिक विषयों में। वृश्चिक राशि में बुध देव एनालिटिक और समस्या समाधान कौशल को सशक्त करेंगे। नियमित प्रयास और संरचित दिनचर्या बढ़िया परिणाम लाएगी।