धनु से मीन Aaj Ka Rashifal 04 नवंबर 2025: घर का माहौल रहेगा सुकून भरा, जानें किस राशि की चमकेगी किस्मत?

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। Aaj Ka Rashifal 04 नवंबर 2025 के अनुसार, मीन राशि में वक्री शनि याद दिलाते है कि आपको अंदर से जिम्मेदार और समझदार रहना जरूरी है। अपनी इन्टूशन पर भरोसा रखें और जल्दबाजी में कोई फैसले न लें। ऐसे में आइए जानते हैं धनु से मीन राशि के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन।

धनु आज का राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

आज चंद्रमा आपकी पंचम भाव में है, जिससे रचनात्मकता और खुशी बढ़ेगी। आपका राशिफल बताता है कि रोमांस, बच्चों से जुड़ी खुशियां और शौक़ों में संतोष मिल सकता है। काम से थोड़ा ब्रेक लेकर अपने दिल की सुनें। बेवजह की बहसों से दूर रहें। अपनी रुचियों में समय बिताना आपको मानसिक रूप से सुकून देगा।

शुभ रंग: बैंगनी

शुभ अंक: 7

दिन की सलाह: जीवन में खुशियां अपनाएं। यही आपकी असली प्रेरणा है। मकर आज का राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

चंद्रमा आपकी चतुर्थ भाव में है, जिससे घर-परिवार और भावनात्मक स्थिरता पर ध्यान रहेगा। किसी पुराने पारिवारिक निर्णय पर आज प्रगति संभव है। शनि के वक्री होने से आत्मचिंतन का समय है। अपने भावों को दबाएँ नहीं, शांति से साझा करें। घर का माहौल सुकून भरा रहेगा यदि आप संतुलन बनाए रखें।

शुभ रंग: गहरा स्लेटी

शुभ अंक: 10

दिन की सलाह: दिल की बातों को सलीके से व्यवस्थित करें। भावनाओं में भी अनुशासन रखें। कुंभ आज का राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

चंद्रमा आपकी तृतीय भाव में है, जिससे बातचीत और यात्रा के अवसर मिल सकते हैं। छोटी यात्राएँ या मुलाकातें लाभदायक रहेंगी। राहु के प्रभाव से आप कुछ नया करने की इच्छा महसूस करेंगे, लेकिन जल्दबाजी में बदलाव न करें। नई स्किल सीखने या नेटवर्किंग के लिए अच्छा समय है।