मेष से कर्क Aaj Ka Rashifal 04 नवंबर 2025: इस राशि के अधूरे काम होंगे पूरे, पढ़ें आज की खास सलाह

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। Aaj Ka Rashifal 04 नवंबर 2025 के अनुसार, आज का दिन साहस बढ़ाने, नई शुरुआत करने और आत्मविश्वास वापस पाने के लिए अनुकूल है। मेष राशि में चंद्रमा आपकी एनर्जी और काम करने की उत्साह को बढ़ा रहे हैं, जिससे आप लंबे समय से टाले हुए कार्यों की शुरुआत कर सकते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि मेष से कर्क राशि (Horoscope Today 04 November 2025) के लिए कैसा रहेगा आज का दिन।

मेष आज का राशिफल (Aries Horoscope Today)

आज चंद्रमा आपकी राशि में है, जिससे आत्मविश्वास, हिम्मत और जागरूकता बढ़ेगी। आपका राशिफल बताता है कि यह दिन किसी बड़े काम की शुरुआत करने या अधूरे काम को पूरा करने के लिए अनुकूल है। रिश्तों में ईमानदारी फायदेमंद रहेगी। अहंकार को दूर रखें। आर्थिक रूप से सुधार की संभावना है, बस सही योजना बनाए रखें।

शुभ रंग: लाल

शुभ अंक: 9

दिन की सलाह: ताकत से आगे बढ़ें, जल्दबाजी से नहीं। वृषभ आज का राशिफल (Taurus Horoscope Today)

आज चंद्रमा आपकी बारहवीं भाव में है, जिससे आप अंदर से बेचैन हो सकते है या पुरानी बातें आपके मन में उठ सकती हैं। आपका राशिफल बताता है कि बिना सोचे समझे किसी स्थिति पर रिएक्शन न दें। कामकाज स्थिर रहेगा, लेकिन सामाजिक रूप से थोड़ा थकान महसूस हो सकती है। ध्यान, संगीत या प्रकृति से जुड़कर आपका मन शांत रहेगा। रिश्तों में ज्यादा सोचने से बचें।

शुभ रंग: मिट्टी जैसा भूरा

शुभ अंक: 4

दिन की सलाह: आज ज्यादा बोलने की बजाय सुनें और समझें। चुप रहने में भी शक्ति होती है। मिथुन आज का राशिफल (Gemini Horoscope Today)

आज चंद्रमा आपके ग्यारहवीं भाव में है, जिससे दोस्तों और सहयोगियों का सहयोग मिलेगा। आपका राशिफल बताता है कि आज आपके विचारों को सराहना या नया सहयोग मिल सकता है। वृश्चिक राशि में बुध यह संकेत देते हैं कि बातचीत के अवसर बढ़ेंगे लेकिन बातों में गहराई रखें, ऊपरी चर्चा से बचें। गहरी बातचीत से रोमांस भी बढ़ सकता है।