विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

Libra Weekly Horoscope: तुला राशि वालों को मिलेंगे नए अवसर, पढ़िए इस हफ्ते का राशिफल

By digital deskEdited By: Suman Saini
Updated: Sun, 02 Nov 2025 01:26 PM (IST)

वृश्चिक राशि में मंगल आपकी इच्छाशक्ति को मजबूत करेंगे और बुध आपकी बातों में स्पष्टता लाएंगे। यह सप्ताह भावनात्मक समझदारी, खुद पर नियंत्रण और निरंतर प्रगति का संकेत देता है। इस सप्ताह का राशिफल बताता है कि भावनाओं और विवेक का संतुलन बनाकर आप अपने जीवन में प्रगति और शांति दोनों पा सकते हैं। चलिए ऐस्ट्रॉलजर आनंद सागर पाठक जी (astropatri.com) से जानते हैं तुला का साप्ताहिक राशिफल।

prefferd source google
Hero Image

Libra Weekly Horoscope 3 November To 9 November 2025

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। इस सप्ताह तुला राशि के जातकों के लिए संतुलन, क्रिएटिविटी और आत्मविश्वास का समय है। आपकी राशि में सूर्य और शुक्र दोनों की उपस्थिति आपके आकर्षण, समझदारी और संवाद कौशल को बढ़ाएगी। चंद्रमा का मीन, मेष, वृषभ और मिथुन राशियों से गोचर आपकी भावनाओं को गहराई से समझने और खुलकर बताने में मदद करेगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

परिचय -

सप्ताह की शुरुआत 3 नवंबर को तब होगी जब चंद्रमा मीन राशि में रहेंगे। इस समय आप थोड़ा सोच-विचार करेंगे और मानसिक शांति की खोज करेंगे। 4 और 5 नवंबर को जब चंद्रमा मेष राशि में रहेंगे, तो रिश्तों और सहयोग पर ध्यान केंद्रित रहेगा। 6 और 7 नवंबर को चंद्रमा वृषभ राशि में रहेंगे, जिससे आप आर्थिक स्थिरता और सुरक्षा पर ध्यान देंगे। अंत में 8 और 9 नवंबर को जब चंद्रमा मिथुन राशि में रहेंगे, तब आपका मन हल्का और उत्साहित रहेगा, यह समय मित्रों और परिवार से जुड़ने के लिए अनुकूल रहेगा।

तुला साप्ताहिक राशिफल: स्वास्थ्य

स्वास्थ्य के मामले में यह सप्ताह संतुलन बनाए रखने का है। 3 नवंबर को मीन राशि में चंद्रमा मानसिक संवेदनशीलता बढ़ा सकते हैं, इसलिए पर्याप्त विश्राम लें। 4 और 5 नवंबर को मेष राशि में चंद्रमा ऊर्जा और जोश बढ़ाएंगे, जिससे आप अपने फिटनेस लक्ष्यों पर ध्यान दे पाएंगे। 6 और 7 नवंबर को वृषभ राशि में चंद्रमा शरीर को आराम और स्थिरता प्रदान करेंगे, जबकि 8 और 9 नवंबर को मिथुन राशि में चंद्रमा मानसिक सतर्कता बढ़ाएंगे, लेकिन बेचैनी भी ला सकते हैं। इस सप्ताह ध्यान, संतुलित आहार और खुद की देखभाल जरूरी रहेगी।

Tula-New

तुला साप्ताहिक राशिफल: परिवार और संबंध

इस सप्ताह रिश्तों में गर्मजोशी और समझ बनी रहेगी। आपकी राशि में शुक्र की स्थिति प्रेम और सामंजस्य को बढ़ाएगी। 3 नवंबर को मीन राशि में चंद्रमा करुणा और क्षमा की भावना बढ़ाएंगे। 4 और 5 नवंबर को मेष राशि में चंद्रमा संवाद में संतुलन बनाए रखने की सलाह देंगे ताकि गलतफहमी न हो। 6 और 7 नवंबर को वृषभ राशि में चंद्रमा स्थिरता और आपसी विश्वास बढ़ाएंगे। 8 और 9 नवंबर को मिथुन राशि में चंद्रमा हंसी-मजाक और मधुर बातचीत के अवसर लाएंगे। साप्ताहिक राशिफल के अनुसार, धैर्य और प्रेम से संबंध और गहरे होंगे।

तुला साप्ताहिक राशिफल: शिक्षा

विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह उत्साहजनक रहेगा। 3 नवंबर को मीन राशि में चंद्रमा क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन बढ़ाएंगे, कला और साहित्य से जुड़े विषयों के लिए यह समय शुभ रहेगा। 4 और 5 नवंबर को मेष राशि में चंद्रमा ध्यान और कम्पटीशन की भावना मजबूत करेंगे। 6 और 7 नवंबर को वृषभ राशि में चंद्रमा अनुशासन और निरंतरता से अध्ययन में सफलता देंगे। 8 और 9 नवंबर को मिथुन राशि में चंद्रमा जिज्ञासा और संवाद कौशल बढ़ाएंगे। साप्ताहिक राशिफल बताता है कि मेहनत और चर्चा से विद्यार्थियों को अच्छे परिणाम मिलेंगे।

tula

निष्कर्ष -

इस सप्ताह चंद्रमा का मीन, मेष, वृषभ और मिथुन राशियों से गोचर आपकी भावनाओं और विचारों में सामंजस्य लाएगा। आपकी राशि में सूर्य और शुक्र की स्थिति आकर्षण, आत्मविश्वास और संतुलन प्रदान करेगी। यह समय आत्म-प्रेरणा, संवाद और व्यक्तिगत विकास के लिए उपयुक्त है।

उपाय -

 a) शुक्रवार के दिन देवी लक्ष्मी को सफेद फूल या दही अर्पित करें, धन और सौभाग्य मिलेगा।
 b) प्रतिदिन “ॐ शुक्राय नमः” का जाप करें, इससे सौंदर्य और संतुलन बढ़ेगा।
 c) शाम के समय चंदन की अगरबत्ती जलाएं, यह शांति और पॉजिटिविटी बढ़ाएगी।
 d) हल्के गुलाबी या पेस्टल रंग के वस्त्र पहनें, भावनात्मक संतुलन रहेगा।
 e) शुक्रवार को छोटी कन्याओं को मिठाई या वस्त्र दान करें, शुभ फल मिलेगा।

लेखक: श्री आनंद सागर पाठक Astropatri.com, प्रतिक्रिया के लिए लिखें: hello@astropatri.com