Scorpio Weekly Horoscope: वृश्चिक वालों के पुराने मतभेद होंगे दूर, मेहनत का मिलेगा फल

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। इस हफ्ते वृश्चिक राशि के लोगों के लिए जोश, भावनाएं और आत्म-विकास का समय रहेगा। आपकी राशि में मंगल और बुध होने से सोचने और काम करने की क्षमता बढ़ेगी। जब चंद्रमा मीन, मेष, वृषभ और मिथुन राशियों से गुजरेंगे, तब मन में अलग-अलग भावनाएं आएंगी। कभी शांति, कभी उत्साह, और कभी संवाद की इच्छा।

परिचय - सप्ताह की शुरुआत 3 नवंबर को होगी जब चंद्रमा मीन राशि में रहेंगे। यह समय क्रिएटिविटी और समझ बढ़ाने वाला रहेगा। 4 और 5 नवंबर को चंद्रमा मेष राशि में रहेंगे, जिससे आत्मविश्वास और काम करने की इच्छा बढ़ेगी। 6 और 7 नवंबर को चंद्रमा वृषभ राशि में रहेंगे, तब आप स्थिरता और रिश्तों पर ध्यान देंगे। 8 और 9 नवंबर को जब चंद्रमा मिथुन राशि में रहेंगे, तो संवाद और नए संपर्क बढ़ेंगे।

वृश्चिक साप्ताहिक राशिफल: स्वास्थ्य स्वास्थ्य की दृष्टि से यह सप्ताह संतुलन बनाए रखने का है। 3 नवंबर को मीन राशि में चंद्रमा भावनात्मक संवेदनशीलता बढ़ा सकते हैं, इसलिए विश्राम आवश्यक रहेगा। 4 और 5 नवंबर को मेष राशि में चंद्रमा शारीरिक ऊर्जा और जोश बढ़ाएंगे, व्यायाम के लिए यह समय शुभ रहेगा। 6 और 7 नवंबर को वृषभ राशि में चंद्रमा शरीर को आराम और स्थिरता देंगे। 8 और 9 नवंबर को मिथुन राशि में चंद्रमा सोचने-समझने की स्पीड बढ़ाएंगे, लेकिन बेचैनी भी संभव है। साप्ताहिक राशिफल के अनुसार ध्यान, संतुलित आहार और पर्याप्त नींद से आप ऊर्जा और मनोबल बनाए रखेंगे।

वृश्चिक साप्ताहिक राशिफल: परिवार और संबंध इस सप्ताह रिश्तों में गहराई और नजदीकी बढ़ेगी। 3 नवंबर को मीन राशि में चंद्रमा सहानुभूति और करुणा की भावना लाएंगे। 4 और 5 नवंबर को मेष राशि में चंद्रमा जोश और उत्साह बढ़ाएंगे, भावनाओं को संयम में रखें। 6 और 7 नवंबर को वृषभ राशि में चंद्रमा स्थिरता और भरोसा बढ़ाएंगे। 8 और 9 नवंबर को मिथुन राशि में चंद्रमा संवाद को सहज बनाएंगे और पुराने मतभेद दूर करेंगे। साप्ताहिक राशिफल बताता है कि प्रेम, धैर्य और ईमानदारी से रिश्ते और मजबूत होंगे।

वृश्चिक साप्ताहिक राशिफल: शिक्षा विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह प्रेरणादायक रहेगा। 3 नवंबर को मीन राशि में चंद्रमा क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन बढ़ाएंगे, कला या शोध के छात्रों के लिए यह समय शुभ है। 4 और 5 नवंबर को मेष राशि में चंद्रमा फोकस और कम्पटीशन की भावना बढ़ाएंगे। 6 और 7 नवंबर को वृषभ राशि में चंद्रमा धैर्य और अनुशासन से अध्ययन में प्रगति देंगे। 8 और 9 नवंबर को मिथुन राशि में चंद्रमा जिज्ञासा और संवाद क्षमता बढ़ाएंगे। साप्ताहिक राशिफल के अनुसार मेहनत और ध्यान से छात्रों को अच्छे परिणाम मिलेंगे।

निष्कर्ष: इस सप्ताह चंद्रमा का मीन, मेष, वृषभ और मिथुन राशियों से गोचर आपको भावनात्मक समझ, दृढ़ निश्चय और आत्मविश्वास प्रदान करेगा। मंगल और बुध आपकी राशि में रहकर निर्णय लेने की क्षमता और फोकस को मजबूत करेंगे। यह समय खुद पर सुधार, नए अवसरों और व्यक्तिगत विकास के लिए अत्यंत शुभ है।

उपाय: a) मंगलवार को भगवान हनुमान या भगवान कार्तिकेय को लाल फूल अर्पित करें।

b) प्रतिदिन “ॐ मंगलाय नमः” का जाप करें, यह आत्मबल और साहस बढ़ाएगा।

c) लाल या मरून रंग के वस्त्र पहनें, आत्मविश्वास बढ़ेगा।

d) मंगलवार को जरूरतमंदों को भोजन या पानी दान करें।

e) वृषभ राशि में चंद्रमा के समय ध्यान या गहरी सांस लेने का अभ्यास करें, मन शांत रहेगा।