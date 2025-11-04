विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सिंह से वृश्चिक Aaj Ka Rashifal 04 नवंबर 2025: करियर में मिलेगी सफलता, आत्मविश्वास से आगे बढ़ें, पढ़ें राशिफल

By Digital Desk Edited By: Kaushik Sharma
Updated: Tue, 04 Nov 2025 04:15 AM (IST)

Aaj Ka Rashifal 04 नवंबर 2025 के अनुसार, वृश्चिक राशि में स्थित मंगल और बुध आपकी सोच को गहराई और समझदारी देंगे। ऐसे में आइए एस्ट्रोलॉजर आनंद सागर पाठक से जानते हैं सिंह से वृश्चिक राशि का दैनिक राशिफल।

Aaj Ka Rashifal 04 November 2025 Horoscope Today: कन्या राशि का वित्तीय मामलों में बढ़ेगा ध्यान

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। Aaj Ka Rashifal 04 अक्टूबर 2025 के अनुसार, तुला राशि में शुक्र रिश्तों में संतुलन और मधुरता बनाए रखने की सलाह देते हैं। राशि के जातकों को ज्ञान से जुड़े कार्यों में सफलता मिल सकती है। ऐसे में आइए जानते हैं कि सिंह से वृश्चिक राशि (Horoscope Today 04 November 2025) का दैनिक राशिफल।

सिंह आज का राशिफल (Leo Horoscope Today)

Singh (2)


आज चंद्रमा मेष राशि में आपके नवम भाव में है, जो साहस, उत्साह और मानसिक स्पष्टता लेकर आया है। आपका राशिफल बताता है कि शिक्षा, यात्रा और ज्ञान से जुड़े कार्यों में सफलता मिल सकती है। चंद्रमा की स्थिति आपकी करिश्माई छवि को और मजबूत करती है। रिश्तों में आत्मविश्वास के साथ अपनापन दिखाना जरूरी रहेगा।

  • शुभ रंग: सुनहरा
  • शुभ अंक: 3
  • दिन की सलाह: आत्मविश्वास से आगे बढ़ें। समय आपके पक्ष में है।

कन्या आज का राशिफल (Virgo Horoscope Today)

Kanya (1)


आज चंद्रमा आपकी अष्टम भाव में है, जिससे भावनात्मक गहराई और वित्तीय मामलों में ध्यान बढ़ेगा। आपका राशिफल बताता है कि आज आत्मिक रूप से बदलाव की शुरुआत हो सकती है। वृश्चिक राशि में मंगल आपकी सोच को गहराई देते हैं। शोध, विश्लेषण या अध्ययन के लिए यह दिन अच्छा है। खुद पर ज्यादा दबाव न डालें और बीच-बीच में आराम लें।

  • शुभ रंग: गहरा हरा
  • शुभ अंक: 8
  • दिन की सलाह: नियंत्रण छोड़ें, परिस्थितियों के साथ सहजता से बहें।

तुला आज का राशिफल (Libra Horoscope Today)

Tula (1)


आज चंद्रमा आपकी सप्तम भाव में है, जो रिश्तों और साझेदारियों पर ध्यान देने के लिए अच्छा समय है। आपके राशि स्वामी शुक्र आपके व्यक्तित्व में आकर्षण, समझदारी और कूटनीति बढ़ा रहे हैं। आत्मविश्वास के साथ व्यवहार करें, लेकिन दूसरों को खुश करने के चक्कर में अपनी सीमाएँ न तोड़ें। समझौते, रिश्तों की बातचीत या रचनात्मक कामों के लिए दिन अनुकूल है।

  • शुभ रंग: हल्का गुलाबी
  • शुभ अंक: 6
  • दिन की सलाह: सामंजस्य जरूरी है, लेकिन सीमाएँ भी आपकी सुरक्षा हैं।

वृश्चिक आज का राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

Vrishak (3)


आज आपकी एनर्जी और इन्टूशन दोनों चरम पर रहेंगे। चंद्रमा आपकी राशि की भावनात्मक गहराई को बढ़ा रहे हैं। बुध और मंगल के प्रभाव से आपकी सोच तेज और लक्ष्य स्पष्ट रहेंगे। काम में फोकस रहेगा, लेकिन शरीर का ध्यान रखें। थकान से बचें। आध्यात्मिक समझ आज आपके कुछ महत्वपूर्ण निर्णयों को दिशा दे सकती है।

  • शुभ रंग: काला
  • शुभ अंक: 1
  • दिन की सलाह: शांत रहकर काम करें, सफलता खुद बोलेगी।

यह राशिफल श्री आनंद सागर पाठक, astropatri.com द्वारा लिखा गया है। अपने सुझाव और प्रतिक्रियाओं के लिए आप उन्हे hello@astropatri.com पर ईमेल कर सकते हैं।