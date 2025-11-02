विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

Pisces Weekly Horoscope 3 to 9 Nov 2025: लक्ष्य के साथ आगे बढ़ने से मिलेगी सफलता, ध्यान रखें ये बातें

By Digital Desk Edited By: Kaushik Sharma
Updated: Sun, 02 Nov 2025 03:00 PM (IST)

मीन राशि के लिए नवंबर का यह सप्ताह बहुत ही खास रहने वाला है। राशिफल के अनुसार, जातक आत्मविश्वास के साथ अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ाएंगे। आइए एस्ट्रोलॉजर आनंद सागर पाठक से जानते हैं कि कैसा रहने वाला है मीन (Pisces Weekly Horoscope 3 November to 9 November 2025) राशि का यह सप्ताह।

Pisces Weekly Horoscope: मीन राशि के लिए कैसा रहेगा यह सप्ताह 

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। मीन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह भावनात्मक समझ और मन की शक्ति को मजबूत करने वाला रहेगा। आपकी ही राशि में वक्री शनि आत्मचिंतन और सीमाओं को समझने का अवसर देंगे। इस सप्ताह चंद्रमा मीन, मेष, वृषभ और मिथुन राशियों से गोचर करेंगे, जिससे खुद की पहचान, प्रैक्टिकल सोच और संवाद की क्षमता में वृद्धि होगी। साप्ताहिक राशिफल बताता है कि यह समय क्रिएटिव सोच, आत्मविकास और भावनात्मक संतुलन का है, जो व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन दोनों में सार्थक प्रगति का मार्ग खोलेगा। ऐसे में आइए जानते हैं कि मीन (Pisces Weekly Rashifal 2025) राशि का साप्ताहिक राशिफल।

परिचय:


सप्ताह की शुरुआत आपकी ही राशि मीन में चंद्रमा के गोचर से होगी, जिससे आपकी इन्टूशन शक्ति, करुणा और संवेदनशीलता बढ़ेगी। 4 और 5 नवंबर को जब चंद्रमा मेष राशि में रहेंगे, तब उत्साह और प्रेरणा का संचार होगा, जिससे आप रुके हुए कार्यों पर आगे बढ़ सकेंगे। 6 और 7 नवंबर को वृषभ राशि में चंद्रमा आपके विचारों को स्थिरता और धैर्य प्रदान करेंगे। 8 और 9 नवंबर को जब चंद्रमा मिथुन राशि में रहेंगे, तब संवाद कौशल और लचीलापन बढ़ेगा। साप्ताहिक राशिफल के अनुसार, भावनाओं और प्रैक्टिकल सोच का यह संतुलन आपको नई समझ और आत्मविश्वास के साथ अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ाएंगे।

मीन साप्ताहिक राशिफल: स्वास्थ्य


इस सप्ताह आपका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य एक-दूसरे से गहराई से जुड़ा रहेगा। 3 नवंबर को मीन राशि में चंद्रमा आपकी संवेदनशीलता बढ़ा सकते हैं, इसलिए विश्राम और पर्याप्त जल सेवन पर ध्यान दें। 4 और 5 नवंबर को मेष राशि में चंद्रमा ऊर्जा और उत्साह बढ़ाएंगे, जिससे व्यायाम और शारीरिक सक्रियता के लिए यह समय शुभ रहेगा। 6 और 7 नवंबर को वृषभ राशि में चंद्रमा नियमित दिनचर्या और पौष्टिक आहार बनाए रखने में सहायता करेंगे। 8 और 9 नवंबर को मिथुन राशि में चंद्रमा सोचने-समझने की स्पीड बढ़ा सकते हैं। अतः अधिक सोचने या तनाव लेने से बचें। साप्ताहिक राशिफल सलाह देता है कि ध्यान, योग और पर्याप्त विश्राम से आप पूरे सप्ताह ऊर्जावान बने रहेंगे।

मीन साप्ताहिक राशिफल: परिवार और संबंध


इस सप्ताह रिश्तों में भावनात्मक गहराई और समझ बढ़ेगी। 3 नवंबर को मीन राशि में चंद्रमा आपके स्नेह और करुणा को गहरा करेंगे, जिससे प्रियजनों के साथ संबंध मजबूत होंगे। 4 और 5 नवंबर को मेष राशि में चंद्रमा आपको खुलकर अपने विचार बताने की प्रेरणा देंगे। 6 और 7 नवंबर को वृषभ राशि में चंद्रमा शांति और स्थिरता लाएंगे, जिससे पारिवारिक वातावरण सौहार्दपूर्ण रहेगा। 8 और 9 नवंबर को मिथुन राशि में चंद्रमा हंसी-मजाक और संवाद के माध्यम से रिश्तों में ताजगी लाएंगे। साप्ताहिक राशिफल के अनुसार, इस सप्ताह ईमानदारी और भावनात्मक संवेदनशीलता आपके संबंधों को और सुदृढ़ बनाएगी।

मीन साप्ताहिक राशिफल: शिक्षा


विद्यार्थियों और सीखने वालों के लिए यह सप्ताह क्रिएटिविटी और फोकस से भरा रहेगा। 3 नवंबर को मीन राशि में चंद्रमा इमेजिनेशन और इन्टूशन बढ़ाएंगे। 4 और 5 नवंबर को मेष राशि में चंद्रमा आत्मविश्वास बढ़ाएंगे और अध्ययन के प्रति नई ऊर्जा देंगे। 6 और 7 नवंबर को वृषभ राशि में चंद्रमा फोकस और निरंतरता बनाए रखने में मदद करेंगे। 8 और 9 नवंबर को मिथुन राशि में चंद्रमा संवाद और एनालिटिकल क्षमता को बढ़ाएंगे, जिससे समूह चर्चा या प्रस्तुति के लिए यह समय शुभ रहेगा। साप्ताहिक राशिफल कहता है कि अनुशासन और स्पष्ट लक्ष्य के साथ आगे बढ़ने पर सफलता निश्चित है।

निष्कर्ष:


मीन, मेष, वृषभ और मिथुन राशियों में चंद्रमा का गोचर इस सप्ताह आपको भावनात्मक गहराई से लेकर प्रैक्टिकल सोच और संवाद कौशल तक ले जाएगा। आपकी ही राशि में वक्री शनि धैर्य और आत्मनियंत्रण सिखाएंगे, जबकि कर्क राशि में स्थित गुरु आपकी सृजनात्मकता और विश्वास को मजबूत करेंगे। साप्ताहिक राशिफल बताता है कि भावनाओं और संरचना के संतुलन से आप इस सप्ताह उल्लेखनीय प्रगति कर सकते हैं। अपने इन्टूशन पर भरोसा रखें, सच्चाई से बात करें और स्थिरता बनाए रखें।

उपाय:


a) गुरुवार या शनिवार को पीपल के पेड़ को दूध या जल अर्पित करें, इससे शांति और आशीर्वाद प्राप्त होगा।
b) “ॐ नमो भगवते वासुदेवाय” मंत्र का नियमित जाप करें, यह मानसिक स्पष्टता और आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाएगा।
c) हल्का समुद्री हरा या लैवेंडर रंग पहनें, यह भावनात्मक संतुलन और शांति लाएगा।
d) जरूरतमंदों को चावल, सफेद वस्त्र या मिठाई दान करें, इससे गुरु की कृपा प्राप्त होगी।
e) मीन राशि में चंद्रमा के समय जल के पास ध्यान करें, इससे मन को शांति और नई ऊर्जा मिलेगी।

 

यह राशिफल श्री आनंद सागर पाठक, astropatri.com द्वारा लिखा गया है , अपने सुझाव और प्रतिक्रियाओं के लिए आप उन्हे hello@astropatri.com पर ईमेल कर सकते हैं।