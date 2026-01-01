तीन तिगाड़ा, काम बिगाड़ा, क्या वाकई अशुभ है नंबर 3? जानें इसके पीछे की रहस्य
आखिर क्यों कहा जाता है 'तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा'? जानें हिंदू धर्म और वास्तु में अंक 3 का रहस्य। क्या वाकई तीन रोटियां या तीन लोगों का साथ होना अशुभ ह ...और पढ़ें
धर्म डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय समाज में अंक 3 को लेकर कई तरह की वर्जनाएं (Prohibitions) हैं। सबसे आम उदाहरण है खाने की थाली। बचपन से हमें सिखाया जा रहा है कि एक साथ एक थाली में तीन रोटियां नहीं परोसनी चाहिए। माना जाता है कि तीन रोटियां परोसना मृतक के भोजन (तीसरे की थाली) के समान होता है। इसी तरह, किसी भी शुभ काम के लिए तीन लोगों का एक साथ घर से निकलना भी शुभ नहीं माना जाता।
धार्मिक और पौराणिक नजरिया
हैरानी की बात यह है कि जहां एक ओर 3 को अशुभ माना जाता है। वहीं, हिंदू धर्म के सबसे बड़े स्तंभ इसी अंक पर टिके हैं:
त्रिदेव: ब्रह्मा, विष्णु और महेश।
त्रिलोक: आकाश, पाताल और मृत्युलोक।
त्रिकाल: भूत, भविष्य और वर्तमान।
तीन गुण: सत, रज और तम।
यहां विरोधाभास (Contradiction) यह है कि भक्ति में तो 3 का अंक सर्वोच्च है, लेकिन सांसारिक कार्यों में इसे 'अधूरा' या 'बाधक' मान लिया गया। मान्यता है कि तीन लोग या तीन चीजें मिलकर अक्सर संतुलन बिगाड़ देती हैं, जिससे विवाद की स्थिति पैदा होती है।
मनोवैज्ञानिक और व्यावहारिक कारण
अंक ज्योतिष (Numerology) की नजर से देखें तो 3 का अंक बृहस्पति का प्रतीक है, जो ज्ञान तो देता है लेकिन कई बार संघर्ष भी बढ़ाता है। व्यावहारिक तौर पर देखें तो दो लोगों के बीच तालमेल बिठाना आसान होता है, लेकिन जैसे ही तीसरा व्यक्ति शामिल होता है। विचारों में टकराव की संभावना बढ़ जाती है। शायद इसी 'बैलेंस' के बिगड़ने के डर से 'तीन तिगाड़ा' वाली बात मशहूर हुई होगी।
क्या वाकई यह काम बिगाड़ता है?
आज के आधुनिक दौर में ये बातें केवल एक धारणा बनकर रह गई हैं। सफलता मेहनत और सही दिशा से मिलती है, न कि किसी अंक से। कई संस्कृतियों में 3 को बहुत भाग्यशाली भी माना जाता है। इसलिए, अगर आप किसी काम को पूरी लगन से कर रहे हैं, तो कोई भी संख्या उसे बिगाड़ नहीं सकती।
