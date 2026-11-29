भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। 30 नवंबर से 6 दिसंबर 2026 का यह सप्ताह आपके जीवन में अनुशासन, ठोस योजना, जिम्मेदारियों को सजाने और लंबी स्थिरता बनाने के अवसर लेकर आया है। साल के 49वें सप्ताह का अंक 4 (4+9=13, 1+3=4) बनता है, जो व्यवस्था, परिश्रम, धैर्य और मजबूत आधार से जुड़ा माना जाता है।

नवंबर के अंत और दिसंबर की शुरुआत के साथ अंक 4 और 9 का मेल पुराने अनुभवों से सीख लेकर आगे की मजबूत नींव रखने की प्रेरणा देता है। इस सप्ताह प्राथमिकताएं परखने, अटके काम निपटाने और आर्थिक प्रबंधन को साधने में मदद मिलेगी। आइए जानते हैं कि 1 से 9 तक सभी मूलांक वालों के लिए यह सप्ताह क्या संकेत लेकर आया है।

मूलांक 1 (जन्म तिथि: 1, 10, 19, 28) करियर: आपका यह सप्ताह बारीकियों पर ध्यान देने और लोगों व जिम्मेदारियों को सही क्रम में सजाने का है। अटके भुगतान, खर्च और निवेश परखें तथा जोश में आकर बड़े आर्थिक फैसले न लें।

स्वास्थ्य: आपका यह सप्ताह काम की रफ्तार के बीच शरीर की थकान को नजरअंदाज न करने का है। संतुलित दिनचर्या, नियमित गतिविधि, पूरी नींद और पर्याप्त पानी से ऊर्जा बनी रहेगी। रिश्ते: आप उम्मीद के मुताबिक बात न होने पर तुरंत प्रतिक्रिया देने से पहले सामने वाले का नजरिया समझें। जीवनसाथी के साथ साझा जिम्मेदारियां निभाएं और ठोस जुड़ाव को महत्व दें। क्या करें: खर्च व निवेश परखें, नियमित नींद लें और जीवनसाथी के साथ मिलकर जिम्मेदारियां संभालें। क्या न करें: जोश में आर्थिक फैसले, छोटी बात पर जिद, थकान टालने और बेवजह तनाव लेने से बचें। शुभ अंक: 1, 4, 10 शुभ रंग: लाल, नारंगी, सुनहरा मूलांक 2 (जन्म तिथि: 2, 11, 20, 29) करियर: आपका यह सप्ताह कामकाज में व्यवस्था लाने, अटके काम पूरे करने और चर्चाओं में स्पष्टता लाने का है। रचनात्मक और साझे कामों से जुड़े लोग विचारों को ठोस योजना में बदलें।

स्वास्थ्य: आपका यह सप्ताह कई जिम्मेदारियों के बीच मन को शांत और संतुलित रखने का है। काबू से बाहर की बातों पर ज्यादा सोचने से बचें, शांत माहौल में समय बिताएं और नियमित खानपान व नींद रखें। रिश्ते: आप अपनों से भावनात्मक सहारा चाहें, पर हर किसी के जताने का तरीका अलग होता है। खुलकर बात करने से गलतफहमी दूर होगी और नए रिश्तों में नीयत समझने के लिए समय लें। क्या करें: विचारों को ठोस योजना दें, शांत माहौल में समय बिताएं और खुलकर बात करें। क्या न करें: काबू से बाहर की बातों पर ज्यादा सोचने, नींद टालने और जल्दबाजी में उम्मीदें पालने से बचें। शुभ अंक: 2, 4, 11 शुभ रंग: सफेद, सिल्वर, हल्का नीला मूलांक 3 (जन्म तिथि: 3, 12, 21, 30) करियर: आपका यह सप्ताह रचनात्मकता और संवाद के साथ अनुशासन व स्पष्ट कार्ययोजना बनाने का है। लेखन, शिक्षण, सलाह, कामकाज और मीडिया से जुड़े लोग अटके प्रोजेक्ट पूरे करने पर ध्यान दें।

स्वास्थ्य: आपका यह सप्ताह अनियमित दिनचर्या को सुधारने और खुद को जरूरत से ज्यादा काम में न झोंकने का है। शारीरिक गतिविधि, संतुलित भोजन और पूरे आराम से निरंतरता बनी रहेगी। रिश्ते: आप निजी रिश्तों को लेकर गंभीर रुख अपनाएं और अपनों के साथ समय बिताने का प्रयास करें। जीवनसाथी के साथ व्यावहारिक बातों पर धैर्य से चर्चा करें। क्या करें: स्पष्ट कार्ययोजना बनाएं, संतुलित भोजन करें और अपनों के साथ समय बिताने का प्रयास करें। क्या न करें: जरूरत से ज्यादा वादे करने, दिनचर्या बिगाड़ने, जल्दबाजी में बहस और आराम टालने से बचें। शुभ अंक: 3, 4, 12 शुभ रंग: पीला, बैंगनी, क्रीम मूलांक 4 (जन्म तिथि: 4, 13, 22, 31) करियर: आपका यह सप्ताह सीधे तौर पर आपके मूलांक से जुड़कर कामकाज और निजी जीवन में व्यवस्था लाने का है। कामकाजी योजनाएं, संपर्कों और आर्थिक वादों की समीक्षा करें, पर अड़ियल न बनें।

स्वास्थ्य: आपका यह सप्ताह काम की जिम्मेदारियों के बीच शारीरिक व भावनात्मक जरूरतों का ध्यान रखने का है। रोज टहलना, ध्यान और सोने का नियमित समय संतुलन बनाए रखेगा। रिश्ते: आप मन की बातें अपने आप समझे जाने की उम्मीद के बजाय खुलकर कहें। अपनों को सहारा व ध्यान दें और नए रिश्तों में जल्दबाजी न करें। क्या करें: योजनाओं व वादों की समीक्षा करें, रोज टहलें और मन की बातें खुलकर कहें। क्या न करें: ज्यादा अड़ियल होने, सेहत व भावनाओं को टालने और नए रिश्तों में जल्दबाजी करने से बचें। शुभ अंक: 4, 13, 22 शुभ रंग: इलेक्ट्रिक ब्लू, ग्रे, गहरा नीला मूलांक 5 (जन्म तिथि: 5, 14, 23) करियर: आपका यह सप्ताह नए विचारों या बदलाव से पहले हर विकल्प को सोच-समझकर परखने का है। बिक्री, प्रचार, संवाद और कामकाज से जुड़े लोग रणनीति सजाएं और पुराने अवसरों पर आगे बढ़ें।