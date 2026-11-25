धर्म डेस्क, नई दिल्ली। अंक ज्योतिष में किसी भी जन्म तिथि में जन्में लोगों का एक अलग मूलांक होता है और अपनी अलग खूबियां और खामियां होती हैं। अंक ज्योतिष में ऐसी मान्यता है कि जन्मतिथि से निकलने वाला मूलांक और उसके स्वामी ग्रह के प्रभाव से ही किसी व्यक्ति का स्वभाव निर्धारित होता है।

मूलांक व्यक्ति के स्वभाव, सोचने के तरीके और उसकी क्षमताओं के बारे में कई संकेत देता है। जब बात बच्चों की आती है, तो कुछ मूलांकों के बच्चों की तार्किक क्षमता, तेज बुद्धि और गणितीय विषयों में विशेष रुचि रखने वाला माना जाता है। ऐसे बच्चे किसी भी समस्या को समझने और उसका हल निकालने में काफी कुशल हो सकते हैं। आइए जानते हैं उन 3 मूलांकों के बारे में, जिनके बच्चों को गणित और प्रॉब्लम सॉल्विंग में माहिर माना जाता है।

मूलांक 1 किसी भी महीने की 1, 10, 19 या 28 तारीख को जन्मे बच्चों का मूलांक 1 होता है। इस मूलांक पर सूर्य का प्रभाव होता है और इसी वजह से इस मूलांक के बच्चे पैदायशी लीडर होते हैं। इन बच्चों में आत्मविश्वास कूट-कूटकर भरा होता है और ये पढ़ाई में भी अव्वल होते हैं।

जब बात गणित जैसे विषय की आती है, तो ये बच्चे बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को मिनटों में सुलझा देते हैं। ये बच्चे किसी भी काम को अपने तरीके से करना पसंद करते हैं और हर जगह सबसे आगे रहना चाहते हैं। इसी वजह से पढ़ाई के मामले में इनकी विश्लेषण करने की क्षमता अच्छी मानी जाती है। गणित के सवालों को हल करते समय ये उसे गहराई से समझने की कोशिश भी करते हैं।

मूलांक 5 जिन बच्चों का जन्म किसी भी महीने की 5, 14 या 23 तारीख को हुआ है उनका मूलांक 5 माना जाता है। इस मुलंक के स्वामी बुध देव हैं और उन्हीं के प्रभाव से ये बच्चे बुद्धि, वाणी से तेज होते हैं।

यही नहीं इनकी तर्क क्षमता भी सबसे तेज होती है। जब बात आती है पढ़ाई की, तो ये उसमें भी सबसे आगे रहते हैं। इन मूलांक के बच्चों की गणित बहुत तेज होती है और बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम भी ये जल्दी ही सुलझा देते हैं। ये बच्चे बहुत ज्यादा जिज्ञासु होते हैं और किसी भी विषय को गहराई से समझना पसंद करते हैं।

मूलांक 7 मूलांक 7 के बच्चे हर चीज को बहुत जल्दी सीखने की क्षमता रखते हैं और बड़ी से बड़ी समस्या को चुटकियों में सुलझाना जानते हैं। इस मूलांक के बच्चे गणित जैसे विषय में भी सबसे आगे रहते हैं और कोई भी कॉन्सेप्ट जल्दी ही समझ लेते हैं।