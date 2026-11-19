धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हर माता-पिता चाहते हैं कि उनका बच्चा मन लगाकर पढ़ाई करे, अच्छे अंक लाए और जीवन में सफलता हासिल करे। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, जिनका मन किताबों से ज्यादा खेल-कूद, दोस्तों के साथ मस्ती और नई-नई शरारतें करने में लगता है। माता-पिता उन्हें पढ़ने के लिए बार-बार कहते हैं, लेकिन उनका ध्यान जल्दी ही किसी दूसरी चीज की ओर चला जाता है।

अंक ज्योतिष के अनुसार, मूलांक 3, 4, 5 और 9 वाले बच्चों में ऊर्जा, जिज्ञासा और कुछ नया करने की इच्छा अधिक मानी जाती है। ये बच्चे तेज दिमाग वाले और रचनात्मक हो सकते हैं, लेकिन एक ही जगह बैठकर लंबे समय तक पढ़ना इन्हें पसंद नहीं आता। आइए जानते हैं इन चार मूलांक वाले बच्चों के स्वभाव और शरारतों के बारे में।

मूलांक 5: अंक ज्योतिष में मूलांक 5 का स्वामी ग्रह बुध माना जाता है। बुध को बुद्धि, बातचीत और समझदारी से जोड़कर देखा जाता है। इस मूलांक के बच्चे काफी चंचल और समझदार माने जाते हैं। इन बच्चों का मन एक ही काम में ज्यादा देर तक नहीं लगता। अगर इन्हें बार-बार एक ही विषय पढ़ने के लिए कहा जाए, तो ये जल्दी बोर हो सकते हैं। इन्हें नई चीजें सीखना, सवाल पूछना और अलग-अलग गतिविधियों में हिस्सा लेना पसंद होता है। इनकी शरारतें भी अक्सर मजाक-मस्ती से जुड़ी होती हैं। कभी दोस्तों के साथ हंसी-मजाक करना तो कभी घर में कोई नया खेल शुरू कर देना, इनकी आदतों में शामिल होता है। माता-पिता को इन्हें प्यार से पढ़ाई की ओर प्रेरित करना चाहिए।

मूलांक 4: मूलांक 4 का स्वामी राहु माना जाता है। अंक ज्योतिष के अनुसार, इस मूलांक के बच्चे अलग सोच रखने वाले और जिज्ञासु स्वभाव के होते हैं। इन्हें हर काम अपने तरीके से करना पसंद होता है। ये बच्चे सामान्य तरीके से पढ़ाई करने के बजाय कुछ नया और अलग करने में ज्यादा रुचि दिखा सकते हैं। अगर इन्हें किसी काम के लिए बार-बार टोका जाए, तो ये अपनी बात मनवाने की कोशिश करते हैं।इनकी शरारतों का अंदाज भी थोड़ा अलग होता है। कभी घर की चीजों के साथ प्रयोग करना तो कभी कोई नया खेल बना लेना, इन्हें अच्छा लगता है। माता-पिता के लिए जरूरी है कि वे इनकी जिज्ञासा को सही दिशा दें और पढ़ाई को रोचक बनाएं।

मूलांक 9: मूलांक 9 का स्वामी मंगल माना जाता है। मंगल को साहस, ऊर्जा और उत्साह का प्रतीक माना जाता है। इस मूलांक के बच्चे काफी सक्रिय और जोशीले माने जाते हैं। इन बच्चों को एक जगह शांत बैठकर पढ़ना मुश्किल लग सकता है। इनका मन दौड़ने, खेलने, साइकिल चलाने और दोस्तों के साथ समय बिताने में ज्यादा लगता है। कई बार माता-पिता इन्हें पढ़ने के लिए बैठाते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद ही ये किसी न किसी बहाने उठ जाते हैं। हालांकि, खेल-कूद के साथ पढ़ाई का संतुलन बनाया जाए, तो ये बेहतर तरीके से सीख सकते हैं।