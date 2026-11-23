धर्म डेस्क, नई दिल्ली। अंक ज्योतिष की मानें तो हर मूलांक एक दूसरे से अलग होता है और सभी में कुछ खूबियां और खामियां होती हैं। जहां कुछ मूलांक के लोग बहुत भावुक होते हैं, तो वहीं कुछ कठोर दिन। कुछ अपने आत्मसम्मान और सिद्धांतों को सबसे ऊपर रखते हैं, वहीं कुछ बहुत जल्दी झुक जाते हैं।

सभी मूलांकों के स्वभाव के लिए जिम्मेदारी उनका स्वामी ग्रह होता है। अगर हम कुछ ऐसे मूलांकों की बात करें जो इतने आत्म स्वाभिमानी होते हैं कि जल्दी किसी के सामने झुकते नहीं हैं, तो 3 मूलांक सामने आते हैं। आइए आपको बताते हैं उन मूलांकों के बारे में जो स्वाभिमान में सबसे ऊपर होते हैं।

मूलांक 1 किसी भी महीने की 1, 10, 19 या 28 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 1 होता है। इस मूलांक का स्वामी ग्रह सूर्य होता है जिसके प्रभाव से इस मूलांक के सभी लोगों में आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता कूट-कूटकर भरी होती है। इसी वजह से मूलांक 1 के लोग स्वाभिमानी और आत्मनिर्भर स्वभाव के भी होते हैं।

ये जल्दी किसी दूसरे पर न तो भरोसा करने हैं और न ही किसी के सामने झुकते हैं। यही नहीं अगर कोई इनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाता है, तो ये उसे आसानी से माफ नहीं कर पाते हैं और जल्द ही उनसे दूरी बना लेते हैं।

मूलांक 4 किसी भी महीने की 4, 13, 22 या 31 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 4 होता है। अंक ज्योतिष में इस मूलांक पर राहु का प्रभाव होता है। राहु के प्रभाव से इस मूलांक के लोग विचारों से स्वतंत्र और अपने सिद्धांतों पर चलने वाले होते हैं।

इन्हें किसी का दबाव पसंद नहीं होता है और ये किसी के भी सामने अपनी बात को मजबूती से रखते हैं। जब भी बात आत्मसम्मान की आती है, तो ये सबसे आगे रहते हैं और जल्दी किसी के सामने झुकते नहीं हैं।

मूलांक 8 किसी भी महीने की 8, 17 या 26 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 8 होता है। इस मूलांक का संबंध शनि देव से माना जाता है और इनका स्वामी ग्रह शनि का प्रभाव इनके स्वभाव में देखा जाता है। मूलांक 8 के जातक गंभीर, धैर्यवान और आत्मसम्मान को महत्व देने वाले होते हैं।