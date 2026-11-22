धर्म डेस्क, नई दिल्ली। अंक ज्योतिष के अनुसार, हर मूलांक की अपनी अलग विशेषताएं होती हैं। जब बात बच्चों की आती है, तब कुछ बच्चे शांत और समझदार स्वभाव के होते हैं, वहीं कुछ बचपन से ही जिद्दी, गुस्सैल और अपनी बात पर अड़े रहने वाले माने जाते हैं। इन सभी आदतों के लिए उनके मूलांक और उसके स्वामी ग्रह का स्वभाव जिम्मेदार हो सकता है।

कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो आसानी से किसी की बात नहीं मानते हैं और अपनी ही जिद पर अड़े रहते हैं। कई बार माता-पिता को भी उनकी जिद के आगे हार माननी पड़ जाती है। आइए आपको बताते हैं कौन से हैं वो मूलांक और किन तारीखों में जन्में बच्चों का स्वभाव ऐसा होता है?

मूलांक 1 मूलांक 1 के बच्चे अपनी मर्जी के मालिक होते हैं और अंक ज्योतिष में मूलांक 1 का संबंध सूर्य से माना जाता है। इस मूलांक में वो बच्चे आते हैं जिनका जन्म किसी भी महीने की 1, 10, 19 या 28 तारीख को हुआ है। इन बच्चों में बचपन से ही नेतृत्व करने की भावना होती है। ये अपनी बात को सबसे ऊपर रखते हैं और दूसरों की बातों को अक्सर अनसुना कर देते हैं।

यही नहीं अगर पेरेंट्स भी इन्हें किसी काम के लिए रोकते हैं, तो ये जिद पर आकर उनकी बात को भी टाल सकते हैं। यूं कहा जाए कि अपनी गलती मानना और किसी के सामने झुकना इनके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है।

मूलांक 4 जिन बच्चों का जन्म किसी भी महीने की 4, 13, 22 या 31 तारीख को होता है, उनका मूलांक 4 माना जाता है। अंक ज्योतिष के अनुसार, ऐसे बच्चे स्वतंत्र विचारों वाले और अपनी बात पर टिके रहने वाले होते हैं।

इन्हें किसी की बात बिना सवाल किए मानना पसंद नहीं आता है। माता-पिता अगर कभी भी इन्हें समझाने की कोशिश करते हैं, तो ये उस पर उल्टा सवाल-जवाब करने लगते हैं। कई बार गलती सामने होने पर भी ये बच्चे उसे स्वीकार नहीं करते हैं और अपनी गलत बात को सही सिद्ध करने की कोशिश करते हैं।

मूलांक 8 जिन बच्चों का जन्म किसी भी महीने की 8, 17 और 26 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 8 होता है। इस मूलांक का संबंध शनि से होता है। अंक ज्योतिष के अनुसार, ऐसे बच्चे गंभीर, दृढ़ निश्चयी और अपने विचारों पर अडिग रहने वाले होते हैं।

ये अपनी मर्जी के मालिक होते हैं और किसी भी भी रोक-टोक पसंद नहीं करते हैं। अगर इन्हें किसी बात के लिए टोका जाए, तो ये जिद पर आ जाते हैं और कई बार पेरेंट्स तक को इनकी जिद के सामने झुकना पड़ता है।

मूलांक 9 मूलांक 9 के बच्चे गुस्से में किसी की बात नहीं सुनते हैं और अपनी ही बात मनवाने की जिद पर अड़े रहते हैं। जिन बच्चों का जन्म किसी भी महीने की 9, 18 या 27 तारीख को होता है, उनका मूलांक 9 होता है।