नाकाम मोहब्बत-तेज गुस्सा, क्या सच में सलमान खान के मूलांक वाले लोगों की लव लाइफ में आता है ऐसा तूफान?

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड के 'भाईजान' यानी सलमान खान की प्रोफेशनल लाइफ जितनी हिट रही है, उनकी पर्सनल लाइफ उतनी ही उलझी हुई नजर आती है। उनके तेज गुस्से और नाकाम लव लाइफ के किस्से अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। 60 की उम्र में भी करोड़ों दिलों पर राज करने वाले सलमान आज भी सिंगल हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसके पीछे उनके जन्म की तारीख का भी बड़ा हाथ हो सकता है?

अंक ज्योतिष (Numerology) की मानें तो जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 9, 18 या 27 तारीख को होता है, उनका मूलांक 9 होता है। सलमान खान का जन्म 27 दिसंबर को हुआ था, इसलिए वो भी मूलांक 9 वाले हैं। इस अंक पर मंगल ग्रह का राज होता है, जिसका सीधा असर इनके स्वभाव और रिश्तों पर दिखता है।

आइए जानते हैं मूलांक 9 वाले लोगों की वो खास बातें जो अक्सर इनके रिश्तों में तूफान लाती हैं: गुस्सा नाक पर, लेकिन दिल के साफ: मंगल के प्रभाव के चलते ये लोग एनर्जी से भरे और अपनी बातों को बेबाकी से रखने वाले होते हैं। गुस्सा हमेशा इनकी नाक पर बैठा रहता है; कब किस बात पर भड़क जाएं, कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। हालांकि, अंदर से ये बहुत साफ दिल के होते हैं और दूसरों की मदद के लिए हमेशा आगे खड़े रहते हैं। इसी वजह से इनकी फैन फॉलोइंग भी जबरदस्त होती है।

प्यार में जरूरत से ज्यादा पजेसिव: मूलांक 9 वालों की लव लाइफ अक्सर उतार-चढ़ाव से भरी होती है। ये लोग रिश्तों में बहुत जिद्दी और अड़ियल हो जाते हैं। अपने पार्टनर की हर छोटी-बड़ी चीज, जैसे- वो क्या पहन रहे हैं, कैसे उठ-बैठ रहे हैं, इन सब पर ये अपना पूरा कंट्रोल चाहते हैं। रिश्ते में हद से ज्यादा दखलअंदाजी अक्सर सामने वाले को घुटन महसूस कराती है, जिससे रिश्ते टूट जाते हैं।

भावनाएं बयां करने में कमजोर: काफी इमोशनल होने के बावजूद, ये लोग अपने पार्टनर को अपनी फीलिंग्स ठीक से नहीं समझा पाते। इसी कम्युनिकेशन गैप की वजह से रिश्तों में गलतफहमियां पनपती हैं और कई बार ये बिल्कुल अकेले रह जाते हैं।