अंकशास्त्र: बेहद खास होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, चालाकी से दूर... बच्चों की तरह पवित्र होता है इनका मन

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हर इंसान का स्वभाव उसके जन्म की तारीख से काफी हद तक जुड़ा होता है। अंक शास्त्र की दुनिया में हर एक तारीख का अपना अलग महत्व और प्रभाव होता है। कुछ तारीखों पर जन्मे लोग बहुत साहसी माने जाते हैं, तो कुछ अपनी तेज बुद्धि के लिए मशहूर होते हैं। लेकिन, आज हम आपको उन खास तारीखों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन पर जन्मे लोग अपने 'गोल्डन हार्ट' यानी साफ दिल के लिए जाने जाते हैं।

अंक ज्योतिष के मुताबिक, जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 3, 12, 21 या 30 तारीख को होता है, वो लोग छल-कपट, नफरत और चालाकी से कोसों दूर रहते हैं। दुनिया की भीड़-भाड़ और भागदौड़ में भी इनके अंदर एक छोटे बच्चे जैसी मासूमियत हमेशा जिंदा रहती है।