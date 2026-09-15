Numerology: प्यार में भी दिमाग से काम लेती हैं इस मूलांक की लड़कियां, इमोशन में बहकर नहीं लेती कोई फैसला

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। अंक ज्योतिष के अनुसार, जिन लड़कियों का जन्म महीने की 4, 13, 22 या 31 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 4 माना जाता है। माना जाता है कि इन लड़कियों का स्वभाव बाकी लोगों से थोड़ा अलग होता है। खासकर प्यार और रिश्तों की बात करें तो ये भावनाओं में बहने के बजाय सोच-समझकर फैसला लेना पसंद करती हैं। आइए जानते हैं कि आखिर मूलांक 4 वाली लड़कियों की लव लाइफ कैसी होती है और पार्टनर से इनका रिश्ता कैसा होता है।

प्यार में होती हैं काफी प्रैक्टिकल मूलांक 4 वाली लड़कियां प्यार को लेकर सिर्फ भावनाओं पर भरोसा नहीं करतीं। किसी रिश्ते में आने से पहले वे सामने वाले व्यक्ति को अच्छी तरह समझने की कोशिश करती हैं। वे यह देखती हैं कि उनका पार्टनर उनके लिए कितना सही है और क्या यह रिश्ता लंबे समय तक चल सकता है। इस मूलांक वाली लड़कियों का मानना होता है कि सिर्फ प्‍यार होना काफी नहीं होता है। उस रिश्‍ते को निभाने के लिए व्‍यक्ति में समझदारी, भरोसा और एक-दूसरे का हर स्थिति में साथ देना भी जरूरी होता है। यही वजह है कि ये जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला लेने से बचती हैं।

भरोसा करने में लेती हैं समय मूलांक 4 वाली लड़कियां हर किसी पर आसानी से भरोसा नहीं करतीं। शुरुआत में वे थोड़ी रिजर्व और शांत नजर आ सकती हैं। वे सामने वाले को समय देती हैं और उसके व्यवहार को समझने की कोशिश करती हैं। अगर उन्हें एक बार किसी पर पूरा भरोसा हो जाए, तो वे उस रिश्ते को पूरी ईमानदारी से निभाने की कोशिश करती हैं।

पार्टनर के लिए बनती हैं मजबूत सहारा भले ही ये लड़कियां बाहर से थोड़ी सख्त या कैलकुलेटिव नजर आएं, लेकिन अंदर से अपने करीबियों की बहुत परवाह करती हैं। अपने पार्टनर के मुश्किल समय में वे उसका साथ छोड़ने के बजाय उसके साथ खड़ी रहना पसंद करती हैं। मुसीबत आने पर ये भावुक होने के बजाय समस्या का हल निकालने की कोशिश करती हैं। यही खूबी उन्हें एक मजबूत और भरोसेमंद पार्टनर बना सकती है।