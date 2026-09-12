धर्म डेस्क, नई दिल्ली। अंक ज्योतिष में हर मूलांक की अपनी अलग विशेषताएं बताई गई हैं। कुछ लोग बेहद भावुक और मददगार होते हैं, तो कुछ इसके विपरीत होते हैं। बस अपने लक्ष्य को लेकर ही उन्हें गंभीर देखा जाता है और उन्हें दूसरों की भावनाओं से ज्यादा अपने काम की चिंता होती है।

न्यूमेरोलॉजी में मूलांक3, 4 और 5 वाले लोगों का कुछ ऐसा ही स्वभाव बताया गया है। कई बार लोग उनके मतलबी या स्वार्थी व्यवहार को लेकर इनकी आलोचनाएं करते हैं, जबकि वास्तव में इनका ध्यान केवल इनके लक्ष्य पर होता है। आइए जानते हैं इन तीन मूलांक वालों के बारे में।

मूलांक 3 वाले लोग जिन लोगों का जन्म महीने की 3, 12, 21 या 30 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 3 होता है। इस मूलांक के स्वामी ग्रह गुरु यानी बृहस्पति हैं। मूलांक 3 वाले लोग आमतौर पर रचनात्मक, उत्साही और आत्मविश्वासी होते हैं। इन्हें अपनी आजादी पसंद होती है और ये किसी एक तरह की जिंदगी जीना पसंद नहीं करते। इनके विचार और योजनाएं समय के साथ-साथ बदलती रहती हैं। कई बार इन्‍हीं आदतों की वजह से लोगों को इनका स्वभाव अस्थिर लगने लगता है। ये जिस काम या व्यक्ति को एक समय पर सबसे ज्‍यादा जरूरी समझते हैं, उस पर पूरा ध्यान देते हैं और काम पूरा होने के बाद आगे बढ़ जाते हैं। इसी वजह से कुछ लोग इन्हें मतलबी इंसान समझते हैं।

मूलांक 4 वाले लोग 4, 13, 22 या 31 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 4 होता है। अंक ज्योतिष में राहु को इस मूलांक का स्वामी बताया गया है। मूलांक 4 वाले लोग मेहनती, गंभीर और अपनी मंजिल को लेकर काफी दृढ़ माने जाते हैं। इनके व्यक्तित्व में रहस्य का भाव भी देखने को मिलता है। ये दूसरों की बातें ध्यान से सुनते हैं, लेकिन अपनी निजी बातें हर किसी से साझा नहीं करते। इनकी यही आदत कई बार लोगों को खराब लग सकती है और इन्‍हें स्वार्थी समझने पर मजबूर कर सकती है। कहा जाता है कि ये अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए परिस्थितियों का बहुत समझदारी से इस्तेमाल करते हैं। अगर इन्हें लगे कि कोई रिश्ता या संपर्क उनके काम का नहीं है, तो ये उससे दूरी बनाने में ज्यादा समय नहीं लगाते।