चाशनी की तरह मीठी बातें करते हैं इन 2 मूलांकों के लोग, आसानी से इनकी बातों में आ जाते हैं सब

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। कुछ लोग अपनी पहचान अपने गंभीर स्‍वभाव से बनाते हैं, तो कुछ अपनी हंसमुख प्रवृत्ति और मीठी वाणी से हर किसी का दिल जीत लेते हैं। ऐसे लोग बातचीत में इतने माहिर होते हैं कि सामने वाला उनकी बातों को ध्यान से सुनता है और कई बार आसानी से उनकी बातों में भी आ जाता है। अंक ज्योतिष में मूलांक 3 और मूलांक 5 के लोगों को ऐसे ही आकर्षक व्यक्तित्व और प्रभावशाली बातचीत के लिए जाना जाता है। आइए जानते हैं इन दोनों मूलांक के लोगों की खास बातें।

मूलांक 3 के लोग होते हैं बेहद मिलनसार मूलांक 3 के स्वामी देवगुरु बृहस्पति माने जाते हैं। गुरु के प्रभाव के कारण इन लोगों को ज्ञानी, समझदार और सकारात्मक सोच वाला माना जाता है। इनका बातचीत करने का अंदाज काफी अच्छा होता है। ये किसी भी व्यक्ति से आसानी से घुल-मिल जाते हैं। इनकी मुस्कान और मीठी बातें सामने वाले को आकर्षित करती हैं। ये अपनी बात को इस तरह रखते हैं कि लोग इनकी बात सुनना पसंद करते हैं।

मूलांक 3 के लोगों की सबसे बड़ी खासियत होती है कि ये अपनी बातों में सकारात्मकता बनाए रखते हैं। इन्हें दूसरों को प्रोत्साहित करना और अच्छी सलाह देना पसंद होता है। इनका अंदाज ऐसा होता है कि कोई भी इनकी बातों में खोकर उनके साथ हो लेता है। यह भी कहा जा सकता है कि इन लोगों को अपनी बात सामने वाले को बहुत खूब से समझाना आता है।

इनकी बातचीत में ज्ञान और अनुभव की झलक दिखाई देती है। यही वजह है कि लोग कई बार इनकी सलाह को काफी महत्व देते हैं। हालांकि, कभी-कभी अपनी बात को सही साबित करने की कोशिश में ये जरूरत से ज्यादा बोल भी सकते हैं।

मूलांक 5 के लोग होते हैं बातचीत में माहिर मूलांक 5 के स्वामी बुध ग्रह हैं। ज्योतिष में बुध को बुद्धि, वाणी और संवाद का कारक माना जाता है। इसी कारण मूलांक 5 के लोगों को बातचीत करने में काफी कुशल माना जाता है। ये किसी भी परिस्थिति में अपनी बात रखने का तरीका जानते हैं। इनकी भाषा सरल, अंदाज आकर्षक और बोलने का तरीका काफी प्रभावशाली होता है।