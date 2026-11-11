बिना कहे समझ जाते हैं एक-दूसरे के दिल की बात, बेहद खास मानी जाती है इन दो मूलांकों के भाई-बहनों की जोड़ी

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। आज यानी 11 नवंबर 2026 को भाई दूज का पर्व बेहद हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। यह पर्व भाई और बहन के प्यार का प्रतीक है। अंक ज्योतिष (Numerology) के अनुसार, जन्म तारीख से बनने वाले मूलांक भाई-बहनों के आपसी रिश्तों और उनकी बॉन्डिंग पर गहरा असर डालते हैं।

ऐसा कहा जाता है कि कुछ ऐसे मूलांक हैं, जिनकी भाई और बहन की जोड़ी को खास माना जाता है। ये लोग बिना कहे एक-दूसरे के मन की बात जान लेते हैं। यह जानकर आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि वे कौन-से मूलांक हैं, जिनकी जोड़ी सबसे शानदार और गहरी मानी जाती है। ऐसे में आइए इस आर्टिकल में आपको बताते हैं इसके बारे में विस्तार से।

मूलांक 1 और मूलांक 9 की जोड़ी जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 1, 10, 19 या 28 तारीख को हुआ है, तो उनका मूलांक 1 होता है। इस मूलांक के स्वामी ग्रह सूर्य हैं। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को ऊर्जा, तेज और जीवन शक्ति का प्रतीक माना जाता है। इसलिए मूलांक 1 वालों पर सूर्य का अधिक प्रभाव रहता है। वहीं, जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 9, 18 या 27 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 9 होता है। मूलांक 9 वाले लोगों पर मंगल ग्रह का अधिक प्रभाव रहता है।

क्यों खास है मूलांक 1 और 9 की जोड़ी? अंक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, मूलांक 1 और 9 के भाई-बहनों की जोड़ी बेहद मजबूत मानी जाती है। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य और मंगल को आपस में परम मित्र माना गया है।