इन मूलांकों के बच्चे होते हैं फेस रीडिंग में माहिर, तुरंत समझते हैं पेरेंट्स का मन

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। किसी भी व्यक्ति का स्वभाव उसकी जन्म तिथि पर निर्भर करता है। कुछ लोग स्वभाव से ज्यादा गुस्सैल, तो कुछ लोग बहुत शांत होते हैं। व्यक्ति की जन्मतिथि उसके स्वभाव, सोचने के तरीके और व्यक्तित्व पर बहुत प्रभाव पड़ता है। वहीं जब बात बच्चों की होती है, तो उनमें भी अलग-अलग गुण देखने को मिलते हैं।

कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, जिन्हें अपने माता-पिता की भावनाओं को समझने के लिए उनके कुछ कहने का इंतजार नहीं करना पड़ता है। ये लोग चेहरे के हाव-भाव, नजरों की भाषा और बोलने के अंदाज से ही समझ जाते हैं कि उनके पेरेंट्स कब खुश हैं और कब परेशान। ये बच्चे फेस रीडिंग में भी माहिर होते हैं और सही गलत की पहचान कर लेते हैं। आइए आपको बताते हैं और कौन से मूलांक हैं जो फेस डीडिंग किन तारीखों में जन्मे बच्चों में यह खासियत देखने को मिल सकती है।

मूलांक 2 जिन बच्चों का जन्म किसी भी महीने की 2, 11, 20 या 29 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 2 होता है। इस मूलांक का संबंध चंद्रमा से होता है। चंद्रमा को भावनाओं से जोड़ा जाता है इसलिए मूलांक 2 वाले बच्चे स्वभाव से बहुत ज्यादा भावुक और संवेदनशील स्वभाव के होते हैं।

ये बच्चे अपने माता-पिता के चेहरे को देखते ही भीतर की भावनाओं को समझ लेते हैं। यही नहीं किसी और को भी देखकर ये इस बात का अंदाजा लगा लेते हैं कि उसके मन में क्या चल रहा है।

इन बच्चों को सही और गलत की अच्छी पहचान होती है।

मूलांक 6 मूलांक 6 का संबंध शुक्र से होता है और इस मूलांक के बच्चों को हमेशा दूसरों का ख्याल रखना आता है। किसी भी महीने की 6, 15 या 24 तारीख को जन्म लेने वाले बच्चों का मूलांक 6 होता है। अंक ज्योतिष के अनुसार, इस मूलांक के बच्चे प्रेम, अपनापन से भरपूर और रिश्तों को महत्व देने वाले होते हैं।

ये अपने आसपास मौजूद लोगों को भी अच्छी तरह से एक बार में ही पहचान लेते हैं और सही गलत की पहचान बखूबी कर लेते हैं। यही नहीं पेरेंट्स की परेशनी को भी मिनटों में समझ लेते हैं और उनका पूरा साथ देते हैं समझने की कोशिश करते हैं। यही नहीं माता-पिता के चेहरे पर उदासी देखकर उन्हें खुश करने की कोशिश भी करते हैं।

मूलांक 7 मूलांक 7 के बच्चे स्वभाव से बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं और इनके ऊपर केतु का प्रभाव होता है। जिन बच्चों का जन्म 7, 16 या 25 तारीख को हुआ है उनका मूलांक 7 होता है। इस मूलांक के बच्चों को अक्सर शांत और गंभीर स्वभाव का माना जाता है। यही नहीं उन्हें निरीक्षण करने वाला भी माना जाता है।