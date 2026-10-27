पॉकेट मनी उड़ाते नहीं, संभालकर रखते हैं! इन 3 मूलांकों के बच्चे होते हैं पैदाइशी 'फाइनेंशियल जीनियस'

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हर माता-पिता चाहते हैं कि उनका बच्चा पढ़ाई और करियर में सफलता हासिल करने के साथ-साथ पैसों की अहमियत भी समझे। कुछ बच्चे बहुत ज्यादा डिमांडिंग होते हैं, तो कुछ पेरेंट्स के पैसों की बचत करना जानते हैं। ये बच्चे बचपन से ही अपनी पॉकेट मनी तक को सोच-समझकर खर्च करते हैं।

जबकि कुछ के हाथ में पैसे आते ही वे अपनी पसंद की चीजें खरीदने लगते हैं। अंक ज्योतिष के अनुसार, बच्चों के मूलांक से उनकी आदतों और स्वभाव का पता चलता है। आइए जानते हैं उन 3 मूलांकों के बारे में जो बचपन से ही पैसों को मैनेज करना जानते हैं।

मूलांक 4 अंक ज्योतिष में मूलांक 4 का संबंध राहु से होता है। इस मूलांक के बच्चे चीजों को हमेशा अलग नजरिए से देखने और व्यावहारिक सोच रखने के लिए जाने जाते हैं। ये बच्चे अपनी पॉकेट मनी को बिना सोचे-समझे खर्च करने के बजाय उसका सही जगह इस्तेमाल करते हैं।

ये ऐसे मूलांक हैं जो हमेशा पैसों की अहमियत को समझते हैं और बचपन से ही पेरेंट्स के पैसों को भी सोच-समझकर ही खर्च करते हैं। इस मूलांक के बच्चे हमेशा पैसों की बचत के बारे में सोचते हैं। अगर इन्हें कोई खिलौना भी खरीदना होता है तो ये अपनी पॉकेट मनी बचाने की कोशिश करते हैं। जिन बच्चों का जन्म किसी भी महीने की 4, 13, 22 या 31 तारीख को हुआ है उनका मूलांक 4 होता है।

मूलांक 6 जिन बच्चों का जन्म किसी भी महीने की 6, 15 या 24 तारीख को हुआ है उनका मूलांक 6 होता है। अंक ज्योतिष के अनुसार, इस मूलांक का स्वामी ग्रह शुक्र होता है और शुक्र को सुख-सुविधाओं, सुंदरता और भौतिक चीजों से जोड़कर देखा जाता है। इस मूलांक के बच्चे बचपन से हो पैसे बचाने की कोशिश करते हैं और फिजूलखर्ची से बचते हैं।