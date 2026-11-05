Bhai Dooj Numerology: इन मूलांक वाले भाई-बहनों की जोड़ी होती है सबसे अटूट, संकट में बनते हैं एक-दूसरे की ढाल

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। भाई दूज का पर्व भाई-बहन के अटूट विश्वास, प्रेम और सुरक्षा के संकल्प का प्रतीक है। अंकशास्त्र (Numerology) के मुताबिक, जन्म तारीख से बनने वाले मूलांक भाई-बहनों के आपसी तालमेल और बॉन्डिंग पर गहरा असर डालते हैं।

अंक ज्योतिष के अनुसार, कुछ ऐसे मूलांक हैं जिनकी भाई-बहन की जोड़ी को बेहद खास माना जाता है और वे दोनों एक-दूसरे के लिए मार्गदर्शक साबित होते हैं। आइए इस आर्टिकल में आपको बताते हैं कि मूलांक के भाई और बहन की जोड़ी को खास माना जाता है।

मूलांक 7 और मूलांक 4 की जोड़ी अंकशास्त्र के मुताबिक, मूलांक 7 वाले लोगों की सोच गहरी होती है। साथ ही ये लोग विचारशील और संवेदनशील होते हैं। वहीं, मूलांक 4 वाले लोग व्यावहारिक, व्यवस्थित और ज़मीन से जुड़े होते हैं। व्यक्ति पर ग्रहों के प्रभाव के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जब कभी मूलांक 7 वाला व्यक्ति किसी परेशानी में होता है, तो मूलांक 4 वाला उसकी मदद करता है और उसे जीवन में सही मार्ग दिखाता है।

इसलिए मूलांक 7 और 4 की जोड़ी वाले भाई-बहन का रिश्ता बेहद खास माना जाता है। इनके बीच बिना कहे एक-दूसरे की बात समझ लेने की खूबी होती है। भले ही इनके विचार कभी-कभार अलग हों, लेकिन जब परिवार या एक-दूसरे पर कोई संकट आता है, तो ये दोनों मिलकर सबसे बड़ी ताकत बन जाते हैं।

मूलांक 1, 6 और 9 की जोड़ी जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 1, 10, 19 या 28 तारीख को होता है, उनका मूलांक 1 होता है। इस मूलांक का स्वामी ग्रह सूर्य है। जो लोग किसी भी महीने की 6, 15 या 24 तारीख को जन्म लेते हैं, उनका मूलांक 6 होता है। इस मूलांक का स्वामी ग्रह शुक्र है। जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 9, 18 या 27 तारीख को होता है, उनका मूलांक 9 होता है। इस मूलांक का स्वामी ग्रह मंगल है। मूलांक 1 और 9 की जोड़ी: अंकशास्त्र के अनुसार, सूर्य और मंगल आपस में परम मित्र हैं। मूलांक 1 वाले लोग जीवन में राह दिखाने के लिए हमेशा सबसे आगे रहते हैं, जबकि मूलांक 9 वाले अपने भाई-बहन की सुरक्षा के लिए किसी से भी टकराने को तैयार रहते हैं। इनका तालमेल बेहद मजबूत और निडर होता है।